En un Madrid donde cada palacete parece condenado a convertirse en salón de bodas de lujo, que el Ayuntamiento haya decidido restaurar el Palacio de los Duques de Osuna y dedicarlo, no al rentable negocio del convite, sino a la cultura y al servicio público, ... tiene algo de milagro. Un gesto inesperado, casi subversivo, en tiempos en que la belleza suele cotizarse por horas y con catering.

Bajo la mano de María Josefa Pimentel Téllez-Girón, la formidable duquesa de Osuna, la casa se convirtió en una villa ilustrada, república del talento en pleno siglo XVIII. Allí se reunían músicos, escritores, científicos; allí se debatía, se conspiraba a favor del progreso. Era, en suma, un laboratorio de la España que quiso ser moderna y casi lo consiguió.

Por sus estancias pasó Goya, amigo y protegido de la familia y aunque sus lienzos ya no cuelgan en las paredes, uno tiene la sensación de que el pintor sigue merodeando por los corredores restaurados, atento al juego de luces, al rumor de las hojas en el jardín, al carácter –a veces festivo, a veces sombrío– de los huéspedes que nunca terminan de marcharse del todo.

El palacio guarda además un gesto de época particularmente revelador: el suelo del gran comedor reproduce el célebre mosaico de la Batalla de Issos, aquel hallazgo pompeyano que electrizó a la Europa culta del momento. Alejandro cargando contra Darío, encargado en Italia, como si la duquesa quisiera dejar constancia de que su morada participaba también de la gran corriente estética que agitaba el continente. No era imitación: era declaración de elegancia y ambición.

Afuera, el jardín romántico –estanques, templetes, laberintos, sombras que parecen esconder historias– completa el hechizo. Pasearlo es entender que el tiempo puede ser otra cosa. Que hubo un Madrid capaz de pensar despacio.

Y como epílogo insólito, queda el cine: aquí se rodaron algunas de las escenas de Los tres mosqueteros de Richard Lester; capa y espada entre los muros ilustrados.

Hoy, restaurado y devuelto al público, El Capricho vuelve a ser lo que siempre fue: un recordatorio de la ciudad que podríamos ser si quisiéramos. Una brizna de dignidad en medio del ruido. Una victoria tranquila, pero firme, de la cultura sobre el negocio.