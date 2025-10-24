Suscríbete a
Fuente Obejuna, un pueblo

«En aquel rincón de la sierra mandaba un tipo llamado Fernán Gómez de Guzmán. Saqueaba, robaba, violaba, humillaba. Hacía con el pueblo lo que quería, y el pueblo aguantaba (¿les suena?) Pero un día el pueblo dijo basta. Y lo mataron. Entre todos»

'Fuenteovejuna', una obra que «quiere mirar al pasado para no olvidar y comprender nuestros orígenes»

En el mapa, Fuente Obejuna es apenas un punto al noroeste de Córdoba, rodeado de encinas, polvo y memoria. Un pueblo más de la España interior, de esos donde el verano cuece las piedras y el invierno corta la respiración. Pero hay lugares donde ocurrió ... algo tan desmesurado, tan brutal y tan justo, que el tiempo se rinde. Y Fuente Obejuna es uno de ellos. Corría el año de 1476. Castilla aún olía a pólvora de guerras civiles y a incienso de coronaciones. En aquel rincón de la sierra mandaba un tipo llamado Fernán Gómez de Guzmán, comendador de la Orden de Calatrava: señor feudal con demasiada impunidad y poca decencia. Saqueaba, robaba, violaba, humillaba. Hacía con el pueblo lo que quería, y el pueblo aguantaba (¿les suena?) Pero un día el pueblo dijo basta. Y lo mataron. Entre todos.

