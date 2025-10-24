En el mapa, Fuente Obejuna es apenas un punto al noroeste de Córdoba, rodeado de encinas, polvo y memoria. Un pueblo más de la España interior, de esos donde el verano cuece las piedras y el invierno corta la respiración. Pero hay lugares donde ocurrió ... algo tan desmesurado, tan brutal y tan justo, que el tiempo se rinde. Y Fuente Obejuna es uno de ellos. Corría el año de 1476. Castilla aún olía a pólvora de guerras civiles y a incienso de coronaciones. En aquel rincón de la sierra mandaba un tipo llamado Fernán Gómez de Guzmán, comendador de la Orden de Calatrava: señor feudal con demasiada impunidad y poca decencia. Saqueaba, robaba, violaba, humillaba. Hacía con el pueblo lo que quería, y el pueblo aguantaba (¿les suena?) Pero un día el pueblo dijo basta. Y lo mataron. Entre todos.

Sin comité, sin manifiesto, sin bandera. Lo ajusticiaron a la antigua: con rabia, con miedo y con razón. Cuando los emisarios de los Reyes Católicos llegaron a investigar el crimen, preguntaron quién había sido el autor. Y la respuesta fue una de esas que pasan a la Historia:

—Fuenteovejuna, señor.

—¿Y quién es Fuenteovejuna?

—Todos a una.

Ni delaciones, ni cobardías. El pueblo entero asumió la culpa y, con ella, la dignidad. Los Reyes, que no eran tontos, entendieron el mensaje y prefirieron perdonar antes que provocar una revuelta mayor. Así, la sangre se secó, el polvo volvió a asentarse, y la leyenda quedó escrita. Lope de Vega, que sabía olfatear una buena historia, la convirtió en teatro y en espejo. Fuenteovejuna: el día en que un pueblo entero se levantó, no por ideología, sino por hartazgo.

Porque a veces, cuando la injusticia se pasa de rosca, los humildes recuerdan que también saben usar las manos.

Han pasado siglos, y algo se nos ha olvidado por el camino.

El poder del pueblo, por ejemplo. La conciencia de que somos más cuando actuamos juntos. Quizá convenga volver— Fuenteovejuna se representa este otoño, hasta el 23 de noviembre, en el Teatro de la Comedia de Madrid, en una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico—. Porque el grito sigue siendo el mismo. Y la necesidad de escucharlo, de reflexionar todos a una, como pueblo, se está volviendo cada vez más urgente.