Lejos de Ítica

«Arturito»

«El prodigio que iba a demostrar al mundo que aquel país oscuro también podía engendrar genios»

Arturo Pomar, el español que puso contra las cuerdas a Bobby Fischer

Fotograma de 'El pequeño peón'
Fotograma de 'El pequeño peón' Ministerio de Cultura
María José Solano

María José Solano

Hay vidas que se juegan como una partida de ajedrez. Apertura brillante, medio juego prometedor y un final que nadie se atreve a mirar. La de Arturo Pomar, 'Arturito' para la prensa de aquel tiempo y para la historia que lo devoró, es ... una de esas vidas. Nació para ser prodigio y terminó como funcionario de Correos. El rey sobre el tablero acabó reducido a peón.

Sobre el autor María José Solano

María José Solano es historiadora del arte, escritora y responsable de la editorial Zenda-Edhasa Aventuras.

María José Solano

Comentarios
0
