Manuela Vellés: «Los pecados no son imperfecciones, son pasiones humanas»

La actriz y cantante Manuela Vellés, a la que conocimos en 'Caótica Ana' y más tarde en 'Camino', estrena 'Cuatro Paredes'. A las órdenes de Ibon Cormenzana, se adentra en una historia que aborda las fragilidades y los vínculos. Hablamos con ella, pero sobre pecados ... capitales:

—Le perdono un pecado.

—Recientemente he descubierto que mi pecado es la vanidad. En esta profesión, si uno quiere aparecer, es imprescindible cierta vanidad. Así que la tengo un poco mimada ahora. Hasta he escrito una canción que se llama así, 'Vanidad', y que me canto a mí misma.

—¿Se canta a usted misma o se encanta?

—Me canto a mí misma y aspiro a encantarme.

—¿Cuál es el pecado que más le cuesta perdonar?

—La soberbia. Me parece un mal pecado. Todo tenemos orgullo, pero creo que a veces paraliza y te deja aislado. Yo, la palabra perdón o gracias, agradecer y disculpar, las tengo muy presentes en mi vocabulario. Se lo inculco a mis hijos: el ser más flexibles con las cosas y con las personas, respetar y respetarnos. Me parece importante.

—¿Sería ese también el pecado que no se permite a usted misma cometer?

—Puede ser, sí. A mis 20 era la gula. No solo de comer, que me gustaba muchísimo, sino de vivir muchas cosas, viajar mucho, muchas experiencias, decir a todo que sí, quererlo todo…

—Quería comerse el mundo.

—Sí, y ahora me he pasado al otro extremo. Tengo poca gula. He ido a caer al contrario.

—¿Y eso?

—Estoy más en el cobijo de madre. Quiero más mi hogar, estar tranquila. Y en esa pereza debo tener cuidado porque la tengo poco nivelada.

—Todos los pecados, quizá, precisan de ser nivelados.

—Por eso están ahí desde los principios de nuestra cultura, ¿no? Casi como un código que es muy útil. A mí me asusta el mundo en el que vivimos ahora y hacia dónde vamos, tanta tecnología. Creo que justamente los humanos tenemos que ser imperfectos y estos pecados de los que hablamos son, para mí, no imperfecciones sino pasiones humanas. Y gracias a que las tenemos somos humanos y no máquinas.

—O sea, que los pecados nos humanizan. Me gusta.

—Yo ya voy aceptando mis cosas buenas y mis cosas malas. Las integro y, de hecho, me gusta decir justo eso, que menos mal que tengo cosas malas y que soy humana, que tengo emociones y puedo equivocarme.

—Ese reconocer nuestros pecados es, tal vez, la mejor manera de poder controlarlos, ¿no?

—Eso dicen, sí. Hay que ver, como en todo, también las sombras. Todo eso es descubrirte y conocerte, y quererte, y aceptarte. Y con eso pues ya, más o menos, puede uno medir un poquito mejor.

—¿Y esta nueva etapa, libre de gula, cómo se vive?

—Pues es una etapa mucho más tranquila y más reflexiva. La gula era que todo lo que entrara lo cogía, cuando más experiencias mejor. Y ahora estoy más pausada y seleccionando mejor. Creo que es una época esta de gula para todos, hay demasiado de todo, y mi proceso sin embargo es ir a menos: tener menos cosas y cuidarlas más, disfrutarlas más intensamente. Menos viajes al año, por ejemplo. Hacer solo uno pero poner toda la ilusión y el pensamiento. Y con los proyectos laborales me pasa igual. Esta película me está dando muchas satisfacciones, estamos recibiendo muchísimas buenas críticas, la gente se emociona mucho y eso de movilizar emociones, de hacer que la gente que la ve sienta todo eso, es conmovedor.

—Y muy humano. Como los pecados.