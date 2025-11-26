Suscríbete a
AULA DE CULTURA DE ABC

Manuel Ventero: «El Rey es el símbolo de la mejor España»

El periodista y escritor charló sobre el pasado, el presente y el futuro de la Monarquía en el Aula de Cultura de ABC

Manuel Ventero: «Felipe VI es un Rey neutral pero no un convidado de piedra»

Ventero y Aganzo, en el Aula de Cultura de ABC
Ventero y Aganzo, en el Aula de Cultura de ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Cumple años nuestra Corona, y tocaba reivindicarla con pífano, tambor… y una charla a su altura. Ayer, en el Círculo de Bellas de Madrid, Carlos Aganzo, director del Aula de Cultura ABC, y el periodista Manuel Ventero conversaron sobre el pasado, el ... presente y el futuro de la Monarquía con motivo de la publicación del último libro del escritor: 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?' (Almuzara). 

