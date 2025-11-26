Manuel Ventero, autor de 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?', protagoniza el Aula de Cultura ABC

Manuel Ventero protagoniza una nueva edición del Aula de Cultura de ABC, que tendrá lugar este 26 de noviembre a partir de las 19.30 horas en el madrileño Círculo de Bellas Artes (Sala María Zambrano, Alcalá, 42). El periodista, escritor y profesor hablará ... con Carlos Aganzo, director del Aula de Cultura ABC, de su último libro publicado, 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?' (Almuzara).

En el libro, Ventero se adentra en el significado de reinar sin gobernar, explorando el rol del Rey Don Felipe como jefe de Estado sin capacidad ejecutiva, en una España que «exige neutralidad, responsabilidad y ejemplaridad». Ventero abordará en la charla con Aganzo los desafíos de la monarquía parlamentaria en un contexto de polarización política y desencanto democrático. El evento podrá seguirse de manera gratuita en el Círculo de Bellas Artes, pero es necesario un registro previo en la página web del Aula de Cultura ABC.

Manuel Ventero es un destacado periodista, escritor y profesor. Ha sido director de servicios informativos y director general de Radio Nacional de España, director de comunicación de RTVE, además de profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Autor de títulos como 'Los mensajes de Navidad del Rey' y 'Damas y reinas', en la actualidad es director gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE. Con 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?', ofrece una reflexión actual sobre la monarquía en España.