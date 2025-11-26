Suscríbete a
Manuel Ventero, autor de 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?', protagoniza el Aula de Cultura ABC

Conversará en el Círculo de Bellas Artes con Carlos Aganzo de su último libro publicado

Manuel Ventero: «Felipe VI es un Rey neutral pero no un convidado de piedra»

Manuel Ventero, autor de 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?'
Manuel Ventero, autor de 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?' Belén Díaz

ABC

Madrid

Manuel Ventero protagoniza una nueva edición del Aula de Cultura de ABC, que tendrá lugar este 26 de noviembre a partir de las 19.30 horas en el madrileño Círculo de Bellas Artes (Sala María Zambrano, Alcalá, 42). El periodista, escritor y profesor hablará ... con Carlos Aganzo, director del Aula de Cultura ABC, de su último libro publicado, 'Felipe VI: ¿Qué significa reinar sin gobernar?' (Almuzara).

