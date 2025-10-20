Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por su investigación de la desconocida conquista de Míchigan por los españoles

El periodista de ABC Manuel Trillo se ha erigido como ganador de la cuarta edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo con su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles, al descubierto' «por su rigurosa labor periodística y su valiosa ... aportación a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos».

En su trabajo, publicado en ABC el pasado mayo, «Trillo rescata una parte poco conocida de la historia de América al revelar la presencia y la exploración española en la región de los Grandes Lagos, poniendo en valor el papel de España en el desarrollo histórico del actual territorio estadounidense», ha valorado el jurado de este premio que organiza The Hispanic Council y la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la colaboración de UNED Ceuta.

Manuel Trillo Lodeiro (Valladolid, 1972) es periodista en ABC con una trayectoria de más de treinta años, donde ha cubierto información internacional, política y cultural. Es autor del libros como el recientemente publicado 'La conquista española olvidada', o 'La costa de los rebeldes. Un viaje a los orígenes de EE. UU. desde Boston hasta los confines de Florida'. También ha elaborado diversas publicaciones para The Hispanic Council, como el informe 'De Florida a Alaska: tres siglos de legado español en Estados Unidos'.

El Premio Fernando de Leyba de Periodismo tiene como objetivo promover la difusión del legado español en Estados Unidos y reconocer el mejor trabajo periodístico que contribuya a fortalecer los lazos históricos y culturales entre ambas naciones.

La entrega del premio tendrá lugar el jueves 30 de octubre en un acto público convocado en el Salón del Trono del Palacio Autonómico de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la participación del Gobierno de Ceuta y representantes de The Hispanic Council.

La jornada forma parte de una programación más amplia de actividades en torno al legado hispano y a la figura de Fernando de Leyba, que incluye una conferencia organizada por la UNED Ceuta el miércoles 29 por la tarde y un acto de arriado de bandera organizado por la Comandancia General de Ceuta en la tarde del día siguiente.