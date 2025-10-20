Suscríbete a
ABC Cultural

Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por su investigación de la desconocida conquista de Míchigan por los españoles

The Hispanic Council destaca la «rigurosa labor periodística» del periodista de ABC y «su valiosa aportación a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos»

Lee el artículo ganador: 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles, al descubierto'

Manuel Trillo con su último libro, 'La conquista española olvidada'
Manuel Trillo con su último libro, 'La conquista española olvidada' FRANCIS SILVA

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El periodista de ABC Manuel Trillo se ha erigido como ganador de la cuarta edición del Premio Fernando de Leyba de Periodismo con su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles, al descubierto' «por su rigurosa labor periodística y su valiosa ... aportación a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app