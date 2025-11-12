Manuel García Castellón: «No soporto la mentira, solo la admito en casos de extrema necesidad»

El juez Manuel García Castellón, conocido por haber investigado algunos de los más sonados casos de las últimas décadas en España y ya jubilado, acaba de publicar el libro 'Habla, para que se conozca'. Este recorrido por su vida profesional es también el que nos ... sirve de excusa para hablar con él de pecados capitales, con la venia.

-Le perdono un pecado.

-Pues me gusta mucho comer, me encanta la comida española. Pero tengo que cuidarme, porque ya voy siendo mayor y además tengo diabetes. La voluntad es un antipecado.

-Pero entonces no es pecado a perdonar por cometido, sino por deseo de hacerlo.

-Bueno, la diferencia está en que si antes me comía dos platos, ahora me como medio. Pero ese medio lo disfruto.

-Acaba de inventar usted el concepto 'medio disfrutar'.

-Es medio pecado.

-¿Y cuál es el que más le cuesta disculpar en los demás?

-No es un pecado capital propiamente dicho, pero no soporto la mentira. Solo la admito en casos de extrema necesidad.

-¿Me pondría un ejemplo de esto?

-Cuando no le puedes decir la verdad a alguien porque le harías mucho daño o en situaciones de fuerza mayor.

«Solo admito la mentira en casos de extrema necesidad, cuando no le puedes decir la verdad a alguien porque le harías mucho daño o en situaciones de fuerza mayor»

-¿También es ese casi pecado el que usted no se permite?

-Sí, sobre todo desde que vemos que en España el ejemplo es el de la mentira instalada en el poder. Todavía tengo más cuidado. El filósofo francés Jean François Revel decía, en su libro 'El conocimiento inútil' que la primera fuerza que domina el mundo es la mentira.

-Y lo estamos viendo hoy en día.

-Lo realmente grave es que se haga desde círculos del poder. A mí, que lo haga un particular, pues me puede dar igual.

-¿Ha mentido usted en alguna ocasión por fuerza mayor? ¿Una que pueda contar?

-Lo conté en su momento y se lo puedo contar ahora porque no me avergüenzo de ello. Con motivo de una reunión que tuvimos en Francia, cuando yo era magistrado de enlace allí para hacer un intercambio inmediato de la información entre los dos países; es decir, que cuando a una persona del entorno de ETA o a un dirigente se le intervenían documentos en Francia, que esa información pasara inmediatamente a la autoridad española pertinente, y en sentido contrario exactamente igual. Ese acuerdo se iba a firmar en Málaga en el último año de José María Aznar como presidente del gobierno y con Jean-Pierre Raffarin como primer ministro francés. Para preparar esa reunión tuvimos un encuentro en la escuela judicial en Burdeos. Nosotros pedíamos a los franceses, porque estaba habiendo muertos con mucha frecuencia, que firmásemos ese documento y ellos no querían firmar. Yo me acordé de que en el año 2000 habían asesinado en Córcega al prefecto de la región y que el asesino, Yvan Colonna, era el hombre más buscado de Francia. Y me eché un farol: les dije que teníamos noticias de que este asesino se encontraba en la Costa del Sol y que, en caso de que no se firmase ese acuerdo, cuando fuese detenido, que lo iba a ser, no podrían contar con la información. Y firmaron.

-Se trataba de salvar vidas.

-Efectivamente. A eso me refiero cuando hablo de mentir por extrema necesidad. Lo hice y volvería a hacerlo.

-Creo que le absolveríamos por ello.