LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE...

Manuel García Castellón: «No soporto la mentira, solo la admito en casos de extrema necesidad»

El juez, ya jubilado, acaba de publicar el libro 'Habla, para que se conozca', un recorrido por su vida profesional

García-Castellón: «Las conexiones de Leire Díez con la dirección del PSOE son evidentes»

Manuel García Castellón
Manuel García Castellón Ignacio Gil
Rebeca Argudo

El juez Manuel García Castellón, conocido por haber investigado algunos de los más sonados casos de las últimas décadas en España y ya jubilado, acaba de publicar el libro 'Habla, para que se conozca'. Este recorrido por su vida profesional es también el que nos ... sirve de excusa para hablar con él de pecados capitales, con la venia.

