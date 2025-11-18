Madrid y Sevilla rescatan a Sánchez Mejías para el centenario del 27 tras el veto de Urtasun

La decisión del Ministerio de Cultura de excluir al torero y literato Ignacio Sánchez Mejías de la celebración del centenario de la Generación del 27, según ha denunciado la familia en este periódico, ha provocado una cascada de reacciones. La Comunidad de Madrid considera su ... borrado como un «una prueba más de que el Ministerio de Cultura de Urtasun actúa por criterios políticos más que culturales. El sesgo ideológico del ministro no solo se manifiesta en el desprecio a la tauromaquia sino también hacia la propia Generación del 27, que solo le interesa para hacer un uso partidista en su conmemoración». En declaraciones a ABC, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, recuerda que Urtasun ya ha demostrado «menosprecio a la generación del 27 ignorando Velintonia, la vivienda de Vicente Aleixandre, y boicoteando los esfuerzos de la Comunidad de Madrid y otras administraciones para reivindicar al grupo». Y la prueba es que el gobierno del PSOE no ha querido declarar el centenario acontecimiento de excepcional interés. «Tenemos un ministro de Cultura y un Gobierno que, con respecto a la cultura, son un fraude, ya que dedican todos sus esfuerzos a reinterpretar la historia, obviando la relación del 27 con la tauromaquia o pidiendo perdón por la colonización y descolonizando museos cuando no hay nada que descolonizar», concluye.

El Ayuntamiento de Sevilla, miembro de la propia Comisión creada por el gabinete de Urtasun para la organización de las actividades en torno a la efemérides, lamenta el criterio «sectario» del líder de Sumar. Sánchez Mejías impulsó la reunión en el Ateneo de Sevilla que dio origen a la Generación del 27, fue un mecenas para los jóvenes autores que encontraron refugio durante mucho tiempo en su cortijo de Pino Montano. Al final Sánchez Mejías se convertirá en protagonista como resultado de este intento de cancelación. La Academia de Buenas Letras, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, está organizando unas jornadas dedicadas específicamente a su figura. «El Ayuntamiento lleva meses trabajando en la conmemoración del Centenario de la Generación del 27 y, desde el inicio, hemos tenido muy presente tanto a la familia de Ignacio Sánchez Mejías», ha explicado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, «es una decisión injusta y profundamente desacertada». En la misma línea se ha manifestado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien ha declarado que «parece que estamos ante un paso más en la dinámica del Ministerio de Cultura para tratar de quitarle a la tauromaquia su prestigio cultural, que es indiscutible, y tapar uno de los pilares de la Cultura en España», resalta la consejera. Otras instituciones de la comisión guardan silencio.

