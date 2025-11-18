Suscríbete a
Madrid y Sevilla rescatan a Sánchez Mejías para el centenario del 27 tras el veto de Urtasun

La Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía llevarán a escena su obra más famosa, titulada 'Sin razón', en coproducción

Urtasun veta la figura de Ignacio Sánchez Mejías del centenario de la Generación del 27 por ser torero

Ignacio Sánchez Mejías en una imagen tomada en Estados Unidos
Ignacio Sánchez Mejías en una imagen tomada en Estados Unidos Archivo de José Manuel Presa

Rocío Vázquez y J. G. Calero

La decisión del Ministerio de Cultura de excluir al torero y literato Ignacio Sánchez Mejías de la celebración del centenario de la Generación del 27, según ha denunciado la familia en este periódico, ha provocado una cascada de reacciones. La Comunidad de Madrid considera su ... borrado como un «una prueba más de que el Ministerio de Cultura de Urtasun actúa por criterios políticos más que culturales. El sesgo ideológico del ministro no solo se manifiesta en el desprecio a la tauromaquia sino también hacia la propia Generación del 27, que solo le interesa para hacer un uso partidista en su conmemoración». En declaraciones a ABC, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, recuerda que Urtasun ya ha demostrado «menosprecio a la generación del 27 ignorando Velintonia, la vivienda de Vicente Aleixandre, y boicoteando los esfuerzos de la Comunidad de Madrid y otras administraciones para reivindicar al grupo». Y la prueba es que el gobierno del PSOE no ha querido declarar el centenario acontecimiento de excepcional interés. «Tenemos un ministro de Cultura y un Gobierno que, con respecto a la cultura, son un fraude, ya que dedican todos sus esfuerzos a reinterpretar la historia, obviando la relación del 27 con la tauromaquia o pidiendo perdón por la colonización y descolonizando museos cuando no hay nada que descolonizar», concluye.

