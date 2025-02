Madrid pide al Ministerio de Cultura que compre Velintonia

La activación de la subasta pública de Velintonia, casa del premio Nobel Vicente Aleixandre y centro neurálgico de la poesía española del siglo XX, empieza a mover a las administraciones para buscar una solución a la situación de olvido y abandono del lugar, que ... podría pasar a manos privadas si aquellas no lo impiden. Aunque de momento no se ha registrado ninguna puja en el Portal de Subastas del BOE, tal y como pudo confirmar ABC ayer por la tarde, la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Cultura que compre la vivienda para destinarla a proteger y difundir el legado de Aleixandre.

«Nos hubiera gustado proponerle eso en persona al ministro, pero aún no nos han llamado para una reunión, a pesar de que lleva semanas reuniéndose con consejeros y concejales», declara Mariano de Paco, consejero de Cultura de Madrid, que se compromete a gestionar la casa y «llenarla de actividad», con una «programación coherente con la historia de Aleixandre». El Ayuntamiento de la capital también se ha sumado a esta petición.

Con este movimiento de Comunidad y Ayuntamiento, Cultura se ve obligada a reactivar un diálogo que en la anterior legislatura sí existió pero que de momento se echa en falta. Los exministros socialistas Uribes e Iceta fueron los que instaron a la Consejería a que incoara el expediente de protección BIP (Bien de Interés Patrimonial) de Velintonia, aunque nunca se mostraron partidarios de abordar la compra de la casa en solitario. Cuando se conoció la noticia de que la casa sería subastada, Cultura convocó a todas las partes a una reunión en Plaza del Rey. Fue en julio de 2022. De ese encuentro no trascendió un solo detalle y, desde entonces, nadie dijo nada sobre el asunto; mientras, la publicación de la subasta en el BOE se iba retrasando un mes y otro mes, y así hasta un año y medio. Después de activarse la subasta, el ministerio tampoco hizo ningún comunicado al respecto ni respondió a las preguntas de este diario.

En estos momentos, la relación entre Cultura y las administraciones madrileñas no es fluida. Al contrario: la cartera ya no la ostenta el PSOE, sino Sumar, y pasados dos meses desde su llegada al ministerio Urtasun aún no ha encontrado tiempo para reunirse con el consejero de Cultura madrileño, cuando sí que lo ha hecho con los de otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha. El portavoz de Sumar, además, ha censurado públicamente la actuación de Ayuso y Almeida por la ampliación de la línea 11 de Metro, que contemplaba una tala de árboles incompatible, según el ministro, con la declaración del Paisaje de la Luz como Patrimonio de la Humanidad. Urtasun se ha dirigido a ellos en dos ocasiones con cartas que ha difundido públicamente.

Inversión millonaria

Velintonia tiene un precio de 4,6 millones de euros, aunque se admiten pujas a partir del setenta por ciento del precio (esto es, 3,1 millones), tal y como figura en el edicto al que ha tenido acceso ABC. El chalé, construido hacia 1926, tiene una superficie de 630 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, y se ubica en el distrito de Chamberí. Consta, además, de un jardín de 799 metros cuadrados. En 2007, el Ministerio de Cultura, entonces dirigido por Carmen Calvo, ofreció 1,9 millones de euros, un precio que no convenció a los propietarios.

La casa se encuentra en estado de abandono y, oficialmente, es «inhabitable» desde 2001, según certificó un informe corroborado por la juez que instruyó uno de los casos que enfrentaban a los herederos. En el documento en cuestión se afirma que la reforma que necesita el edificio asciende a 655.000 euros, aunque hay otro estudio que rebaja la cifra hasta los 300.000. Todo suma gastos en una operación que, si se hace, será millonaria.

En cualquier caso, la solución a este embrollo debe pasar por los herederos del poeta, propietarios legítimos de la vivienda. Amaya Aleixandre, sobrina segunda del premio Nobel, dijo a este diario la semana pasada que «la subasta se va a llevar a cabo porque algunos de los otros dueños la han solicitado y tienen derecho a ello». «A mí me habría gustado más conseguir algún comprador sin necesidad de subastar el inmueble. Me habría gustado que las administraciones la hubieran adquirido para conservarla conforme a la propuesta de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA). Es decir, para convertirla en la 'Casa de la Poesía'. Habría sido lo más coherente. Sin embargo, es obvio que las Administraciones hoy día piensan en otras cosas y no se preocupan de conservar el patrimonio cultural ni dedican sus recursos a ello», lamentó.

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA), por su parte, está pidiendo ahora desde su perfil de X (antiguo Twitter) que la subasta quede desierta. Sin embargo, el edicto de subasta indica que ésta se repetiría las veces que haga falta en caso de que eso ocurriese.

La otra parte de los herederos, la rama de los Merlo-Usera, propietarios del otro 40 por ciento de Velintonia, esperan que la venta de la casa en subasta pública ponga fin a una situación que nadie ha desbloqueado desde 2005, cuando entraron en la propiedad.