Suscríbete a
ABC Cultural

Sostres, en un balneario: luna de miel en La Toja

Un verano perdido

«El balneario ha sido moderno y clásico a cada momento de su larga historia, también ahora tras la última reforma»

Lee otros veranos perdidos de Sostres

Balneario de La Toja
Balneario de La Toja ABC
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando mi mujer y yo todavía discutíamos sobre grandes asuntos me reprochó que el problema de nuestro matrimonio era que el gran amor de mi vida no era ella sino nuestra hija; y en lugar de callarme, que es lo único que puedes hacer si ... alguien herido a quien quieres ha dejado descubierta la herida, le respondí que el problema lo tenía ella porque su gran amor no era Maria sino sus padres. Me sentí mal al decirlo, primero porque es cierto, y la verdad, decirla, me ha planteado siempre muchos más problemas éticos que mentir; y luego porque pareció un desprecio y mis suegros son maravillosos, me han ayudado decisivamente a conservar mi familia y los quiero y les agradezco y los admiro y sin ellos no tendría lo mejor de mi vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app