Suscríbete a
ABC Cultural

Por llevar a Laura a Villa d'Este

Un verano perdido

«Yo quería mucho a Javier y él a mí, y me daba mucho menos apuro sincerarme con él que llamar a mi abuela»

Lee otros veranos perdidos de Sostres

Vistas al lago Como
Vistas al lago Como
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Villa d'Este en el lago de Como es probablemente el mejor hotel de veraneo de Europa. Es clásico pero cuando estás tienes una sensación de rey del mundo que no se mide por modas ni estilos. Simplemente estás en Villa d'Este y el ... hotel te lleva y cruzas el lago en lancha para ir a comer a Bellagio. De lejos puede parecer que no haces nada pero estar allí es estar en todo. Familias tradicionales, estructuradas. Políticos. Empresarios. Vida imperial mezclada con modelos y millonarios que pueden pagarlas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Salvador Sostres

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app