Por llevar a Laura a Villa d'Este

Villa d'Este en el lago de Como es probablemente el mejor hotel de veraneo de Europa. Es clásico pero cuando estás tienes una sensación de rey del mundo que no se mide por modas ni estilos. Simplemente estás en Villa d'Este y el ... hotel te lleva y cruzas el lago en lancha para ir a comer a Bellagio. De lejos puede parecer que no haces nada pero estar allí es estar en todo. Familias tradicionales, estructuradas. Políticos. Empresarios. Vida imperial mezclada con modelos y millonarios que pueden pagarlas.

Mi economía nunca ha guardado proporción con ir Villa d'Este, pero hace 30 años, cuando todavía no habían irrumpido ni los rusos ni los árabes, ni esta última inflación que nos ha acabado de sentenciar, el lujo en Europa podía pagarse. Y aunque fuera vivir por encima de mis posibilidades, sobre todo en agosto me gustaba ir algunos días. Y en 1994 yo era joven y feliz, y además de fe, que es muy importante, tenía la absoluta convicción de que Dios trabajaba para mí.

Y con este ánimo fui, por primera vez sin mi familia, para impresionar a Laura. Las mujeres por las que más locuras hacemos no son las más perfectas, ni las que más nos han durado; ni por supuesto las que más nos convienen. Son las que más han conectado con nuestro morbo, un morbo que a veces responde a fantasías o traumas íntimos e intransferibles, y a veces al interruptor de la masculinidad universal y eterna. Laura pertenecía a la segunda hipótesis, no era un éxito pero era un escándalo, tenía las formas bajas de una educación de Ensanche izquierdo resentido, pero era refinada en las cosas que sabía, y su manera de explicarlas, y sus vestidos tan sedosos que habría quedado muy mal si hubiera llevado ropa interior. Ella tenía 23, yo 19 y pensaba poco, lo poco que pensaba lo gastaba en escribir y para vivir era un bestia, siempre apurando, siempre al límite del límite y forzando un poco más, hasta tomar riesgos salvajes como ir a Villa d'Este sin tener exactamente el dinero para pagar la estancia, porque lo caro allí no es sólo el hotel sino lo que haces: hay poca variedad y sin escapatoria.

No tenía el dinero pero lo tenía, porque confiaba en una transferencia prevista para el día 31, de unos 20.000 euros y aquella estancia y sus gastos no tenían que costar más de 6.000. Pero el dinero no llegó, llamé a la empresa y me dijeron que en agosto no hacían pagos. Eran las 6 de la tarde, al día siguiente nos marchábamos, y con lo que tenía en la cuenta no me alcanzaba. Hoy colapsaría de angustia y haría enseguida vergonzosas llamadas. Entonces hicimos el amor, y muy bien hecho, por cierto, y bajamos al bar para el aperitivo y yo estaba realmente tranquilo y mi gran estrategia era esperar que algo me salvara justo antes del desastre. Pedimos Manhattans antes de sentarnos y allí estaba, solo en una mesa junto al ventanal, Javier de la Rosa. Yo quería mucho a Javier y él a mí, y me daba mucho menos apuro sincerarme con él que llamar a mi abuela y tener que reconocer que había estado haciendo el fantasma por Italia. Era tan chulo, tan arrogante, y estaba tan eufórico porque Dios una vez más me hubiera tomado de la mano, que quise toda la gloria del instante, y en lugar de decirle a Laura que me esperara en nuestra mesa mientras iba a saludar, quise presumir con Javier de chica ultrasexy, y de amigo famoso con ella. Para darme como importancia tomé a Javier por el brazo y lo llevé hacia la barra para contarle mi miseria sin que Laura lo oyera, y Javier, que ya había empezado a tener problemas, me dijo: «Yo ahora mismo no puedo ayudarte pero no te preocupes porque se lo pediré al amigo con el que ceno y lo hará encantado». No era que Javier estuviera arruinado pero tenía problemas para relacionarse con su dinero. De hecho no estaba de vacaciones en Villa d'Este, había ido sólo para cenar y pedir a su amigo que le abriera alguna vía.

Cenamos por separado en el encantador pero mediocre restaurante del hotel, moqueta azul con redonditas doradas, en verano abren los ventanales –más bien los retiran– y queda una terraza muy agradable.

El camarero nos dijo que el señor De la Rosa nos invitaba a su mesa a tomar el café y camino de su mesa vi que me sonreía y pensé que era porque me había conseguido el dinero, pero eso él lo daba por descontado, y en verdad sonreía porque sabía que me sorprendería al ver quién su amigo era. Silvio Berlusconi. Todavía no había sido primer ministro pero entre el Milan y Tele 5 todos lo conocíamos en España. Me parece que era ministro de algo pero eso sólo importaba a los italianos. Yo lo abracé con admiración y respeto, muy contento de conocerlo pero todavía más de impresionar a Laura, que quedó paralizada y no pudo decir nada. Pasamos una magnífica velada, con los cafés y las copas y la leve brisa que venía del lago.

Sobre la 1 Silvio tuvo que irse, Laura dijo que tenía que subir un momento a la habitación como las mujeres dicen estas cosas a veces y se despidió de él de una manera rápida y despreocupada. Silvio fue mucho más ceremonioso, conmigo y con Javier, y cuando nos abrazamos me susurró al oído para que solo yo lo escuchara, que Javier le había contado y que no me preocupara por la factura, que ya estaba pagada.

Con el helicóptero de Silvio ya despegado, le dije a Javier que subía a la habitación a buscar a Laura y que enseguida bajábamos, pero Javier me miró y me dijo: «Ven, Salva, ven. Te he pedido un gin tonic». Y fui, y me senté un momento por hacer lo que me pedía, pero insistí: «Es que la conozco y si no subo a buscarla, se va a cabrear», y entonces él se incorporó un poco y bebió un poco. «A veces llega un hombre con más dinero y más poder y más simpático y gusta más de lo que nosotros gustamos. Lo tuyo está arreglado pero estas cosas pasan y tienes que acostumbrarte. ¿Me entiendes? Has de aprender que lo que exhibes pueden quitártelo, sobre todo si vas a pedir favores a ricos que ya tienen de todo y que lo único que les divierte es jugar un rato con los juguetes de los otros».