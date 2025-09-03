Suscríbete a
Ximena Maier: «Si no has visto los Goyas y Velázquez del Prado, no entiendes ni a Goya ni a Velázquez»

La autora de 'Cuaderno del Prado' cuenta su experiencia con el Pase de Honor: una entrada ilimitada al museo que se concede en muy pocas ocasiones

Ximena Maier en la Sala de las Musas, en el Museo del Prado
Ximena Maier en la Sala de las Musas, en el Museo del Prado Vídeo: PATRICIA DONOHOE | foto: Isabel Permuy

Carmen Burné

Hay quien entra en el Prado como quien entra en una catedral: con la cabeza baja, en silencio, esperando ser iluminado. Otros, los más entrenados, recorren sus salas como si completaran una carrera de obstáculos, armados con guías, listas mentales, nociones previas y un leve ... sentido de culpa. Pero hay una tercera forma, mucho más infrecuente, casi utópica: la de quien entra sin más pretensión que mirar, pero mirar de verdad.

