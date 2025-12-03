Suscríbete a
William González: «Los que se juegan la vida con pseudónimos son la literatura nicaragüense, no yo, que estoy en el exilio»

El poeta nicaragüense, señalado por Forbes como «la gran promesa centroamericana», publica 'Cara de crimen', una disección poética del mundo pandilleril galardonada con el Premio Espasa de Poesía 2025

El poeta nicaragüense William González
El poeta nicaragüense William González isabel permuy

Carmen Burné

William González Guevara acaba de recibir el premio Espasa de poesía por 'Cara de crimen', el poemario que llevaba años «agazapado» en su cabeza. No nació en un cuaderno ni en un viaje reciente por Centroamérica -aunque también haya conversado con pandilleros y sicarios para ... entender ciertos gestos, ciertas frases que aparecen en el poemario-, sino en una imagen fija que lo acompaña desde que tenía cinco años. «Yo nací en Nicaragua», comienza, sentado recto, como si cada frase exigiera precisión. «Mi familia paterna, los González, fundó una de las pandillas más terroríficas de Managua, los Sumi». Creció entre primos que repartían crack por el barrio y casas de dos plantas donde la pizza llegaba siempre que un niño la pedía. Había PlayStation, había abundancia, y también había balaceras, extorsiones, asesinatos. Ese era el destino que su entorno daba por sentado: «En mi propia familia se decía: William va a ser un Sumi más».

