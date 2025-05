¿Por qué nos volvemos tan locos con el fútbol?

De repente, a Nicolás Casariego se le ocurrió un buen día que hacerse socio del Rayo Vallecano podía salir bien. Era 20 de agosto, «con un calor de narices». Y el Rayo, el último club de Primera División en lanzar su campaña de abonos (la temporada ya había empezado), no permitía hacer la gestión por internet. «Incluso clubes de tercera categoría lo permiten», explica el escritor madrileño de camino a San Sebastián, pues es coguionista de la última película de Bayona, 'La sociedad de la nieve'. «Después de diez horas de cola, la Policía nos dijo que podíamos pernoctar en la calle o irnos a casa, sin que nos guardaran el sitio. Me empeñé en sacármelo. Cuando lo conseguí, la tarde del día siguiente, tenía casi tanto valor como la tarjeta de la Seguridad Social. Este es el inicio del viaje, del libro».

'Rayografía' (Debate) es el título de esta aventura: 'Rayo' porque cada capítulo del libro está dedicado a cada uno de los partidos que Casariego fue a ver del equipo de Vallecas en la temporada 2022-2023 (todos los de casa y alguno fuera de la capital) y 'grafía' porque el autor va mucho más allá de lo que pasa en el terreno de juego: desde su forofismo, propone una reflexión social, educativa y hasta cultural del país. «Mi experiencia es la de muchos aficionados que se verán reflejados. Es una crónica y un diario de esos diez meses. Pero es un libro escrito también para los no futboleros. Como el fútbol tiene esa penetración tan intensa, puedes tratar muchas cosas: temas económicos, urbanismo o cuestiones sociales, porque el fútbol es el reflejo de una sociedad».

'Rayografía' Autor Nicolás Casariego

Editorial Debate

Número de páginas 392

Precio 20,90 euros

Un capítulo, por ejemplo, se centra en la política. Los ultras del Rayo, los Bukaneros, son antisistema, anarquistas y republicanos. Por eso están hermanados con los radicales del Athletic de Bilbao, de la Real Sociedad, Osasuna y Cádiz. «Estos últimos años, la política se ha radicalizado. Pero los ultras ya existían. Quizá ahora también representan, en cierto modo, lo que está ocurriendo en la política», valora Casariego. También aborda la mercantilización del fútbol. «Vivimos en una sociedad de consumo, y hay una visión del fútbol como negocio. Un partido es un producto que se puede vender. Muchos están en contra de eso porque hay cierto maltrato al aficionado. Se trata a los socios como clientes, sufren esa avaricia. Eso hace que muchas veces, por los horarios, no puedan ir a los campos».

Hay en el libro incluso un análisis casi neurocientífico de las emociones del aficionado. ¿Por qué nos volvemos tan locos con el fútbol? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo influye en nuestro estado de ánimo? «Somos adictos por la emoción que nos produce el gol, que es el acontecimiento principal de un partido; es un bien escaso», explica el autor de 'Rayografía'. «El año pasado, creo que el Rayo marcó 48 goles en 41 partidos, poco más de un gol por partido. Por eso la emoción es más fuerte. Llevaba preguntándome toda la vida por qué nos volvemos tan locos con los goles importantes. Doce o trece mil personas reaccionamos de la misma manera en un estadio». Ese 'chute', ese 'volverse loco', escribe Casariego, «es reflejo de la impresionante evolución humana».

«Para hablar de uno mismo y del aficionado, hay que reírse. Si te ríes de ti mismo, ya te puedes reír de todo lo demás»

Podría parecer que este es un libro solemne; no lo es, ni por asomo. Desde la primera página hay un humor siempre muy saludable en la literatura, una especie de autoparodia. «Para hablar de uno mismo y del aficionado, hay que reírse. Si te ríes de ti mismo, ya te puedes reír de todo lo demás. Las reacciones que tenemos en el fútbol, vistas desde fuera, son absurdas y exageradas», explica el autor. Y ahí está él comprándose una camiseta del Rayo que no le vale porque a nadie se le ha ocurrido que no todos tienen el tipín de los futbolistas o echándose a los brazos de desconocidos para celebrar los goles.

'Rayografía' se inscribe en una tradición que se ha venido popularizando estos últimos años, la de la literatura deportiva. Casariego ubica esa unión entre intelectualidad y fútbol en 1998, cuando se publicó 'Cuentos de fútbol' con un prólogo de Valdano, y la última década se han publicado colecciones con cierto tirón como los 'Hooligans ilustrados' de Libros del KO o revistas como 'Panenka' o 'Líbero'. «Por un lado soy aficionado al fútbol desde pequeño, desde que tengo uso de razón –aficionado del Real Madrid, por cierto, aunque ahora Casariego siga abonado al Rayo y gritando sus goles–. Por el otro, soy un escritor. Tengo esa visión doble. Por supuesto que una cosa no está reñida con la otra». El fútbol contiene multitudes, y este libro es un buen ejemplo.

