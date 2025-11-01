Suscríbete a
ABC Cultural

especial halloween 2025

El terror, lo gótico y lo espeluznante, según María Negroni

En 'Museo negro', Negroni exhibe seis salas con los componentes esenciales que aterran al sujeto contemporáneo

María Negroni: «La infancia no es un punto de partida, sino de llegada»

María Negroni
María Negroni JOSE RAMON LADRA

Carmen Burné

Desde los márgenes de la crítica literaria argentina, María Negroni ha edificado una obra que, en sus primeras páginas, ya se vislumbra la entrada a una sala de exposiciones. 'Museo Negro' (Wunderkammer) se inscribe en una zona ambigua: es, al mismo tiempo, ... un tratado sobre la imaginación gótica y una meditación poética sobre las sombras del deseo. Su título sugiere una paradoja conceptual: un museo, espacio de conservación y orden taxonómico, se vuelve aquí oscuro, nocturno, donde los objetos exhibidos -fantasmas, vampiros, ruinas, espejos, muñecos, coleccionistas- adquieren vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app