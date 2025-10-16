Suscríbete a
Siri Hustvedt: «No debemos fingir que vivimos en un universo neutral, porque no es así»

Hustvedt desmantela el dualismo mente-cuerpo, alerta sobre el peligro de una IA que «refuerza prejuicios históricos» y denuncia por qué la autoridad de las mujeres sigue generando tanta ira

La Biblioteca de Alejandría estaba en Magaluf, pero no nos habíamos dado cuenta

Siri Hustvedt en el Festival de Literatura Expandida a Magaluf
Siri Hustvedt en el Festival de Literatura Expandida a Magaluf

Carmen Burné

Magaluf

Hay algo en la mente de Siri Hustvedt que no se deja apresar fácilmente: su capacidad para mostrar que el yo no es una esencia inmutable, sino más bien un relato que nos contamos a nosotros mismos mientras intentamos entendernos. La memoria, los recuerdos ... fragmentarios, las emociones inestables: todo eso forma parte de la trama de nuestra propia historia. La escritora estadounidense estuvo en el FLEM Festival en Magaluf, un lugar donde el sol, la fiesta y la literatura parecen tener poco en común, y sin embargo todo encaja, como si Hustvedt nos recordara que incluso en los escenarios más improbables, la vida sigue siendo un ejercicio de narración.

