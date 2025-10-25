Suscríbete a
26 Salón del Libro Teatral: monte una obra en su cabeza

Literatura Dramática

El evento, cada vez más consolidado, es cita ineludible no solo para la profesión sino para todo aquel que quiera iniciarse en la gratificante aventura de leer literatura dramática

Carmen R. Santos

Célebre es la apreciación de Juan Ramón Jiménez que dedicaba su obra a la «inmensa minoría». ‘Mutadis mutandi’ podríamos considerar que una «inmensa minoría» es la interesada en la lectura de literatura dramática. Una ‘minoría’ que cada vez es mayor. Lo demuestra la aparición, en ... los últimos años, de nuevas editoriales especializadas en el género, que se han ido sumando a algunas que cuentan con una larga trayectoria. Y el éxito y estupenda acogida del Salón Internacional del Libro Teatral (SILT) que este año llega a su 26 edición, y acaba de abrir sus puertas en el madrileño Teatro Valle-Inclán. Con entrada libre, se puede visitarse hasta este próximo domingo, resulta una excelente actividad para un fin de semana cultural.

