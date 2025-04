Un padre muerto, un pódcast de éxito y un ensayo para decir adiós

Cuando murió su padre, Javier Peña (1979) no supo llorar. No lloró ese día, ni esa noche, ni a la semana siguiente, ni después de un mes. Tuvieron que pasar tres años y un libro para que el hijo, al fin, encontrara sus ... lágrimas. Lo hizo en el paseo marítimo de A Guarda, bajo una lluvia fina que le empujaba hacia delante, una de esas tardes en las que imitaba el caminar de Tolstoi, solo que en Galicia y con Spotify. Pero dejemos que lo cuente él.

«Recuerdo que las olas rompían contra el dique como si huyesen de alguien y yo escuchaba música con auriculares como si quisiese huir de mí mismo. Una canción me devolvió entonces a mi padre y reventó mi última resistencia. Sentí que algo me aporreaba el pecho y mi esternón hacía crac como la crema crujiente de la crema catalana al golpearla con una cucharilla. Debajo de esa capa yo no era más que líquido».

Fue entonces cuando rompió a llorar y cerró un círculo, o mejor, una historia que había empezado mucho antes, tal vez cuando era solo un niño y él un hombre que siempre llegaba de muy lejos -de Sudáfrica, de Ucrania, de Texas-, un hombre que no fue visto jamás sin un libro en la mano, que fue el primer dandi que conoció, quizás el único, y que le contaba en sus reencuentros las aventuras marinas de Conrad, el pasado como espía de John le Carré o la misteriosa desaparición de Ambrose Bierce, que anunció que se iba a hacer la revolución a México y nunca volvió a casa. «Hubo quien juró haber visto a un gringo viejo combatir en las filas del ejército de Pancho Villa en la batalla del Ojinaga»...

Mi padre y yo, dice Peña al otro lado del teléfono, «nunca hablábamos de nuestros sentimientos, nos comunicábamos a través de las historias que nos contábamos». Por eso, después de cuatro años sin hablarse por un enfado, cuando volvió a verlo y él ya estaba enfermo, con el cuerpo castigado no tanto por la edad como por los pulmones, igual que Thomas Bernhard, cuando ya sabía que estaba consumiendo su último año de vida, no le habló del tiempo perdido, sino de literatura. Hablaron de 'La carretera', de Cormac McCarthy, y al volver a casa le dijo a su mujer que tal vez ahí había un mensaje cifrado, porque el protagonista de esa novela nunca le dice a su hijo que lo quiere, pero cuando tirita por la noche lo abraza y cuenta sus respiraciones. ¿No era esa la metáfora de su relación? Fue ella la que tuvo que explicarle que solo eran dos hombres que se pedían perdón sin decirlo, solo eso. «Deja de darle vueltas a todo». Además, él nunca tuvo problemas para decir 'te quiero'.

Tiempo después, Peña digirió aquello y escribió: «He tardado en comprenderlo, pero creo que al fin lo he hecho (...) Las historias son el torrente que conforma mis ideas, la esencia de lo que soy. No era que mi padre y yo nos relacionásemos con historias: las historias eran nuestra relación. Ellas lo eran todo, ellas eran el centro, nosotros solo las flanqueábamos».

Al morir su padre, él sufrió la orfandad como un silencio largo. Ya no tenía a quien contarle las intimidades familiares de Kurt Vonnegut, el sufrimiento de la joven Patricia Highsmith respecto a su sexualidad o la insoportable forma en la que Roald Dahl trataba a su editor, el legendario Robert Gottlieb, que aplicó con el autor de 'Charlie y la fábrica de chocolate' su principio más famoso: «Aguanta tanta mierda de los autores como puedas y cuando llegues al límite, mándalos a tomar por culo». Así que como no podía compartir estas cosas con él decidió compartirlas con el mundo. Empezó un podcast al que llamó 'Grandes infelices', que ahora acumula millones de escuchas: fue el principio del duelo. El final es el ensayo 'Tinta invisible' (Blackie Books), que acaba de publicar, un libro feliz lleno de vidas tristes, un libro en el que se dice adiós y gracias, un libro que intenta explicar el misterio de la escritura, ese nudo que une vida y literatura.

Todo parte de la intuición de que «con frecuencia, las vidas de los escritores son más literarias que su propia literatura», porque de alguna manera el narrador, como el poeta, transforma la realidad al mirarla. Peña aprieta la literatura en tres palabras: observación-memoria-imaginación. Desde ese esquema puede explicarse casi cualquier ficción. Por ejemplo: en 1979, Margaret Atwood viajó a Afganistán y se quedó impactada al ver tantas mujeres con el rostro cubierto, una imagen inédita para una occidental; cinco años después, en Berlín, estaba desesperada porque se había quedado atascada en una novela que no tenía futuro, pero entonces recordó aquel viaje lejano y empezó a teclear una novela que acabaría siendo 'El cuento de la criada', una distopía en el que las mujeres son deshumanizadas y utilizadas solo para la reproducción. En lugar de situarla en Kabul, Atwood decidió que el escenario ideal para aquel infierno sería Massachusetts, tal vez porque entonces recordó aquel tiempo en el que estudiaba en Harvard y las mujeres aún tenían vetado el acceso a la Biblioteca Lamont. Observación-memoria-imaginación.

El libro propone recorrer el misterio de la creación a través de la profunda humanidad de los autores. De Tolstoi cuenta su rivalidad con Dostoievski, visceral como pocas: al morir este, Tolstoi le dedicó un obituario emotivo, que terminaba lamentando que nunca se hubieran conocido en persona, pero al superar el golpe de la noticia volvió a difundir la idea que era un escritor de segunda fila, con algún fragmento bueno pero libros en su conjunto terribles. De Hemingway, Peña relata sus zancadillas a Marta Gellhorn, aunque su relación era más sana que la de Elsa Morante y Alberto Moravia. No es para juzgarlos sino para revelar a la persona que se intuye en la obra. «Yo no soy nadie para juzgar la moral de la gente, sino que intento comprenderla», repite Peña.

La mayoría de los personajes de su galería literaria tuvieron destinos trágicos o existencias llenas de dolor, o de ausencias, y en parte su obra se entiende desde esos huecos por los que entra el frío. «La infelicidad es uno de los últimos tabúes que no logramos romper del todo. Yo soy una persona esencialmente infeliz por mi forma de ser, y no me avergüenzo al decirlo, pero a veces me acusan de romantizar la tristeza. No creo que sea así. Como con la salud mental, simplemente deberíamos hablar de ello», opina Peña. Y añade: «No creo que sea necesario ser infeliz para ser un gran escritor. Lo que sí creo es que el escritor es por lo general un ser inadaptado, un niño que sigue jugando en la adultez, que crea su propio mundo alternativo porque no está totalmente cómodo en la realidad». Nabokov lo explicó como nadie. «Él decía que la literatura no nació cuando un chico llegó corriendo del valle neandertal gritando 'lobo' con un enorme lobo pisándole los talones; la literatura nació el día que el chico llegó gritando 'lobo' sin que ninguno lo persiguiera. Que al pobre chico, tras haber mentido tantas veces, lo acabase devorando un animal, explicaba Nabokov, no era más que un mero accidente». Los escritores también son mentirosos. «¿Pero con quién te sentarías a cenar? -se pregunta Peña-. ¿Con alguien que cuente sus historias de forma cronológica y completa y fidedigna o con Mark Twain?».

A lo largo del libro, el autor acaba yéndose inevitablemente a la infancia de sus protagonistas, constatando aquello que escribió Louise Glück: «Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria». «Es ahí donde empiezan los miedos», asegura Peña, que ahora deja las anécdotas ajenas para evocar su caso. «Cuando mi padre se iba al mar, que era ocho meses al año (se iba cuatro meses, volvía dos y se iba de nuevo otros cuatro), yo siempre sentía lo mismo. Daba igual si me había portado bien o mal, él siempre se iba, y yo me quedaba solo con mi madre, que se quedaba muy triste, como yo. Me quedaba solo y me dedicaba a imaginar e inventar y ahí, creo, nació el Javi escritor, pero también mi forma de ser, mis inseguridades. Siempre he tenido miedo de que de pronto me quiten todo lo que tengo».

-Por cierto, ¿cómo fue aquel enfado que os separó cuatro años? No lo cuenta en el libro…

-El motivo fue un programa de televisión estúpido. Era un debate en el que solo había señores de setenta y ochenta años, y mi mujer dijo: qué debate tan interesante. Y ahí empezó una discusión que terminó conmigo yéndome de casa de muy malos modos. Por esa tontería estuvimos cuatro años sin hablarnos. Pero claro que no fue por eso. Lo he pensado mucho. Aquello ocurrió dos o tres meses después de que yo dejara mi trabajo [escribiendo discursos en la Xunta] para dedicarme a la escritura. Y eso había provocado tiranteces con él y con mi madre. Nunca lo hablé con ellos, pero creo que eso lo enrareció todo… Fue estúpido, estúpido. Este libro es una forma de darle las gracias.

¿Y no es literatura este final, también?