En tiempos de proliferación de la literatura de autoayuda, de esa promesa de cambios rápidos y soluciones inmediatas, 'El método de la vida buena' propone un camino más exigente y profundo
En 'El método de la vida buena' (EUNSA, 2025), Meghan Sullivan y Paul Blaschko trasladan al lector una propuesta que podría parecer, de primeras, manida y agotadora, pero que termina revelándose como una sugerencia llena de ambición y eficacia: usar la filosofía (desde Sócrates hasta hoy) para aplicarla de manera metódica, completamente práctica, a los grandes conflictos de nuestra existencia.
Sullivan y Blaschko, profesores de la Universidad de Notre Dame, no rehúyen ni ocultan la dificultad de su empresa: enseñar a pensar y vivir con la filosofía como aliada. Un reto que se extiende a lo largo de toda una vida. Su libro es fruto de un curso universitario de gran éxito —('Dios y la vida buena') que ellos han convertido en un itinerario abierto a cualquier lector dispuesto a interrogar su existencia con rigor. Advierten, eso sí, que quien busque soluciones inmediatas o un método lineal podría sentirse frustrado: la filosofía exige paciencia y disposición a convivir con la incertidumbre.
Desde las primeras páginas, los autores sitúan los apartados nucleares: todos tenemos metas, pero rara vez reflexionamos de dónde vienen o hasta qué punto merece la pena perseguirlas. Su propuesta es adoptar un método inspirado en la ética de la virtud, la tradición que desde Aristóteles entiende la felicidad como 'eudaimonia' (florecimiento humano) y la concibe inseparable del cultivo de hábitos y virtudes. La ética de la virtud, explicada con ejemplos accesibles, se revela como un conjunto de herramientas prácticas. Hacer «preguntas fuertes» para descubrir motivaciones, prestar «atención amorosa» a las historias de los demás y «crear significados» que den coherencia al conjunto vital son habilidades que, según los autores, se pueden aprender y perfeccionar. El objetivo no es alcanzar una perfección abstracta, sino convertirse en cierto tipo de persona: íntegra, reflexiva y capaz de vivir de acuerdo con sus principios.
Sullivan y Blaschko constatan un fenómeno inquietante entre los jóvenes: altas tasas de ansiedad, pérdida de sentido y aislamiento social, pese a gozar de recursos y oportunidades. Su diagnóstico apunta a un cambio en las aspiraciones (de buscar propósito a priorizar riqueza) y a la insuficiencia de los sistemas de evaluación y éxito impuestos desde fuera. La filosofía, sostienen, puede contrarrestar esa deriva ofreciendo un espacio para el examen interior y la construcción consciente de la vida.
El tono del libro es didáctico, pero no paternalista. Los autores alternan referencias eruditas (Aristóteles, Platón, santo Tomás de Aquino, Kierkegaard, Marco Aurelio) con escenas cercanas: un debate universitario sobre democracia y vida buena, conversaciones con estudiantes sobre el nihilismo, o historias que ilustran dilemas morales concretos. Esta mezcla permite que el texto conserve agilidad y calidez sin perder profundidad.
La obra consigue, al final, un difícil equilibrio: ofrecer profundidad filosófica sin perder conexión con la vida real. En lugar de reducir la felicidad a indicadores o consumos, invita a entenderla como el resultado de un trabajo consciente sobre el carácter y las relaciones. Más que responder a todas las preguntas, enseña a formularlas mejor. En un mundo saturado de estímulos y metas ajenas, el libro de Sullivan y Blaschko propone recuperar la antigua práctica de la vida examinada. No como un lujo intelectual, sino como la tarea esencial que nos permite, en palabras de Sócrates, «hacer nuestra alma tan buena como pueda serlo».
