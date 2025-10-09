Suscríbete a
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

László Krasznahorkai y el esplendor de la literatura húngara

«Como él mismo diría, una especie de ciclo vital y creativo se cerraría en los últimos años con su magnífica novela 'El barón Wenckheim vuelve a casa'»

El escritor húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Cinco obras para conocer a Lászlo Krasznahorkai

László Krasznahorkai acaba de ser distinguido con el premio Nobel de Literatura 2025
Mercedes Monmany

Mercedes Monmany

Autor ya legendario, de una de las más originales y exigentes obras de nuestros días, con idéntica e invariable ambición literaria desde sus comienzos, el húngaro László Krasznahorkai (Gyula, 1954), merecido y muy justo premio Nobel de Literatura 2025, era un candidato fijo en ... los últimos años como posible ganador de tan disputada distinción. Finalmente ha sido él, pero al mismo tiempo también se premia una magnífica literatura húngara que no ha cesado de dar al mundo nombres deslumbrantes en el pasado siglo y los comienzos del actual.

Sobre el autor Mercedes Monmany

Colaboradora de ABC Cultural. Crítico de libros de literatura extranjera.

Mercedes Monmany

