El periodista de ABC Manuel Trillo recibe el premio Fernando de Leyba de Periodismo de parte del Gobierno de Ceuta

Ha sido reconocido por su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles', que rescata un episodio clave de la contribución española a la independencia de EE.UU.

El periodista de ABC Manuel Trillo recibe el premio Fernando de Leyba de Periodismo de parte del Gobierno de Ceuta
The Hispanic Council, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha hecho entrega formal de la IV Edición del premio Fernando de Leyba de Periodismo al periodista de ABC Manuel Trillo, quien ha sido galardonado por su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles ... '.

