El periodista de ABC Manuel Trillo recibe el premio Fernando de Leyba de Periodismo de parte del Gobierno de Ceuta

The Hispanic Council, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha hecho entrega formal de la IV Edición del premio Fernando de Leyba de Periodismo al periodista de ABC Manuel Trillo, quien ha sido galardonado por su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles ... '.

El acto ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio Autonómico de la Ciudad y ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la directora general de Cultura y Patrimonio, María Teresa Troya, en representación del Gobierno de la Ciudad, así como el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrero, junto a otras autoridades civiles y militares. El evento también contó con la presencia de Carlos Rontomé, director de la UNED Ceuta, institución colaboradora en la puesta en marcha del premio desde su primera edición.

Durante su intervención, el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, ha subrayado «la importancia de reconocer y difundir la labor de periodistas que contribuyen a redescubrir la huella española en la historia de Estados Unidos». Ureña ha agregado que «desde The Hispanic Council llevamos más de 10 años trabajando para dar a conocer el legado común entre España y Estados Unidos».

«Nuestra historia no solo pertenece al pasado, es lo que nos define hoy día y nos ayuda a entender el futuro. El ejemplo de Fernando de Leyba y la labor de quienes, como Manuel Trillo, mantienen viva nuestra historia, nos recuerdan la grandeza de nuestras hazañas y la importancia de seguir contándolas», ha dicho.

Por su parte, el Manuel Trillo ha afirmado: «En Ceuta conocéis muy bien los desafíos de la vida en las tierras de frontera. Los habitantes de San Luis y los expedicionarios al fuerte San José cumplieron con su papel en la historia. El nuestro es ahora que sus logros no caigan en el olvido».

El galardonado ha destacado que «la concesión de este premio Fernando de Leyba de Periodismo, en su cuarta edición, significa para mí un reconocimiento al esfuerzo por redescubrir el legado español en Norteamérica, una tarea en la que, afortunadamente, no estoy solo».

«Instituciones como las que apoyan este galardón —ha agregado— e investigadores de prestigio, tanto de España como de Estados Unidos, trabajan con denuedo en ese objetivo. Es un honor recibir este premio y doy por ello las gracias de corazón a The Hispanic Council, a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la UNED Ceuta».

Con este acto, The Hispanic Council ha cerrado la cuarta edición del premio Fernando de Leyba de Periodismo, con la mirada puesta en la celebración de su quinta edición el próximo año, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.