Suscríbete a
ABC Cultural

La importancia de llamarse Antonio Hitler Ferreiro: «Todos tenemos derecho a ser quienes somos»

La novela de Juan Tallón, 'El mejor del mundo', se centra en la figura de un hombre que arrastra el apellido del genocida alemán y sueña con vender ataúdes de oro

Lea aquí la crítica de la novela

Juan Tallón
Juan Tallón José Ramón Ladra
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un día, Juan Tallón (1975) tuvo un sueño: llegaba a su casa y, al abrir la puerta, se encontraba con dos personas a las que no conocía de nada: su mujer y su hija. Qué susto, ¿no? «Acababa de comprarme un piso en Santiago ... y vivía solo. Me parecía que era imposible ser tan feliz, así que quizás para compensar tuve esta pesadilla. Fue terrible. Ellas se comportaban con tanta naturalidad y tanto afecto que me parecía inconcebible que no fuesen mi mujer y mi hija. Entonces asimilaba la situación. Y de pronto lo peor no era tener una familia de desconocidos, sino que no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera mostrar sorpresa. Porque ¿a quién le iba a contar que yo venía de otro mundo?», se pregunta el escritor, que luego deja un silencio y cierra el chiste: «Hay que tener cuidado con lo que sueñas» (ahora tiene mujer e hija, y unos cuantos años más).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app