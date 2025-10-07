Suscríbete a
Hugo Mujica, premio Loewe de Poesía 2025

El autor argentino ha sido distinguido por su libro 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras'

Leonor Pataki recibe el premio a la Creación Joven por su obra 'Una madeja de estambre'

Javier Velaza, premio Loewe: «Hay que reivindicar el 'loewenazgo'»

El jurado del premio Loewe de Poesía ha concedido el galardón de la edición de 2025 al argentino Hugo Mujica por su obra 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras'.

Asimismo, el premio de Poesía a la Creación Joven ha recaído en ... Leonor Pataki por el libro 'Una madeja de estambre', como ha dado a conocer la Fundación este martes, tras el fallo acordado durante la sesión de deliberación del pasado lunes.

