Gregorio Marañón: «La polarización de hoy es, a veces, peor que el franquismo que yo conocí»

El presidente de la Fundación Teatro Real publica un libro recopilatorio de sus artículos, 'Reflejos de mi tiempo'

El Teatro Real tiene nueva ley: «Nos va a permitir seguir creciendo»

Gregorio Marañón, en su despacho madrileño
Gregorio Marañón, en su despacho madrileño
Julio Bravo

Madrid

Gregorio Marañón Bertrán de Lis (Madrid, 1942) lleva más de cuarenta años volcando su pensamiento y su opinión en artículos periodísticos en distintos medios, entre ellos ABC. Una antología de ellos se publica ahora bajo el título 'Reflejos de mi tiempo' (Galaxia Gutenberg), ... divididos en cuatro apartados: Política, Sobre Toledo -cerca de esta ciudad se encuentra el histórico Cigarral de Menores, propiedad de su abuelo desde 1923, y que él adquirió en 1978-, Retratos y Viajes. Tras una conversación con su editor, que quería publicar un nuevo libro de Marañón, surgió la idea de recopilar algunos de sus artículos periodísticos. «Elegimos una serie de textos cortos, y, ante mi sorpresa por la premura, mi editor dijo que quería publicarlo ya... Y aquí estamos; el 29 de octubre lo presento».

