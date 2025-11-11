Suscríbete a
Fernanda García Lao: «La prosa tiene que estar a la altura de la neurosis colectiva»

La autora argentina publica la novela 'Estación Saturno', una joya de alta tensión estilística, original y arriesgada

Fernanda García Lao (Mendoza, Argentina, 1966) es una gran, extraordinaria narradora. Ya no es, como alguien acertadamente dijo en su momento, el secreto mejor guardado de la narrativa hispanoamericana, ya es una escritora central a la que muchos lectores de ambos lados del idioma ... siguen con devoción. En sus novelas y en sus relatos breves es capaz de descubrir mundos insospechados, mirar lo cotidiano como algo extraño y perturbador, hacer que lo imaginario se alíe a lo biográfico, a lo corporal. Ahora acaba de publicar un nuevo artefacto novelístico titulado 'Estación Saturno' en la editorial Candaya. Una joya de alta tensión estilística, acertadamente original y siempre arriesgando nuevos modos de escritura.

