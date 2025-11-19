Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

ABC PARA UNE

'Una estrella fugaz, un amor de verano': Una historia real sobre lo grande que puede ser una vida tan pequeña

Hay libros que no se escriben para ser recordados, sino para recordar. 'Una estrella fugaz, un amor de verano' (EUNSA, 2025), de Ágata Carreras e Ignasi Guerrero, nace de la necesidad de preservar una vida que apenas duró unos meses, pero cuya intensidad dejó una huella luminosa

&#039;Una estrella fugaz, un amor de verano&#039;: Una historia real sobre lo grande que puede ser una vida tan pequeña

Pep, el hijo de los autores, vivió poco tiempo, pero su paso fugaz bastó para transformar la mirada de quienes lo amaron. El libro comienza con una introducción donde los padres explican que no buscan dar lecciones, sino compartir una experiencia vivida desde el ... amor y la fe. A través de capítulos breves y entrelazados, ambos reconstruyen la historia de un embarazo complicado, el descubrimiento de una cardiopatía severa y un diagnóstico de síndrome de Down. Lejos de caer en la autocompasión, su relato se sostiene sobre la lucidez de quien se sabe vulnerable y, justo por eso, más humano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app