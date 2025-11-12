Suscríbete a
ABC Cultural

Elena de Jongh y la poesía española de la Transición a hoy: «Las noticias de mi inexistencia han sido muy exageradas»

En los años ochenta antologó a los poetas que no encajaban en los novísimos en 'Florilegium'. Ahora publica 'Con el paso del tiempo', donde se pregunta qué fue de esos autores desde la Transición hasta hoy

Elena de Jongh
Elena de Jongh
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Elena de Jongh llegó a España en 1977 para escribir una tesis doctoral sobre el krausismo y el 98, y se fue en 1981 con un contrato firmado para publicar una antología de jóvenes poetas con Espasa-Calpe. La tituló 'Florilegium. Poesía última española', y ... en ella recogió a aquellos autores que no encajaban en la estética culturalista de los novísimos, o ya no. Ahora publica 'Con el paso del tiempo. Poesía española de la Transición a la actualidad' (Vitruvio), en la que revisita a los mismos autores para ver a dónde han llegado. Hablamos de Luis Alberto de Cuenca, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, César Antonio Molina, Andrés Sánchez Robayna, Juan Garzón, Miguel Mas, José Gutiérrez, José Lupiáñez, Antonio Enrique, Julia Castillo, Salvador López Becerra y Menchu Gutiérrez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app