«Delibes era un cazador que escribía y no un escritor que cazaba»

Germán Delibes, nieto del escritor, habló en el Aula de Cultura ABC de la faceta más íntima de su abuelo, a la que le ha dedicado un libro

Delibes, un abuelo «protector», que «nos insistió en que fuésemos buenas personas

Carlos Aganzo (izquierda) y Germán Delibes
Carlos Aganzo (izquierda) y Germán Delibes

Bruno Pardo

Madrid

Cuando tenía 19 o 20 años, Germán Delibes Caballero escribió un par de folios contando algunas anécdotas que había compartido con su abuelo, Miguel Delibes, durante unos días de caza. Mucho tiempo después, haciendo limpieza en el trastero, se reencontró con aquellos textos ... olvidados, que acabaron convirtiéndose en un libro, 'El abuelo Delibes' (Destino), en el que volcó recuerdos (suyos, de sus primos) compartidos con uno de los nombres propios de la literatura española del siglo XX. Sobre él –el libro, el abuelo, el escritor– habló en el Aula de Cultura ABC, en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid e introducido por Carlos Aganzo que funcionó como retrato íntimo y cercanísimo de Delibes. Como un primerísimo primer plano.

