Oscar, mi librero, de la librería El Abedul de Reinosa, me sugirió que le echase un vistazo al tebeo, ni novela gráfica ni leches, titulado 'Onoda', de los artistas españoles Nacho Golfe y Daniel Tomás, lo que ha resultado ser una maravilla de cómic, ... palabra que ya reconoce nuestra real academia de la lengua.

'Onoda' narra la extraordinaria historia del teniente japonés Hiro Onoda, que prosigue luchando por su cuenta en una pequeña isla filipina, Lubang, durante casi treinta años cuando la segunda gran guerra ha finalizado.

El trazo del dibujo es seguro y se identifica bien a los personajes, siempre sombreados o cubiertos de una fina lluvia negra que parece carboncillo, explicación a vuela pájaro de la violencia que impregna las viñetas por mucho que transmitan un mensaje moral sobre la fatalidad de la contienda. Incluso, dentro de la fealdad, los personajes consiguen estar siempre aseados, lo que nos retrotrae a lo mejor de la condición humana. Lo que hace en realidad el soldado es luchar solo cumpliendo una misión, la llamada guerra secreta, que consiste en aguantar aunque no exista la contienda para elevar la supremacía imperial. El propio Onoda clama: ¡Alcanzaremos la gloria… Sin gloria! Otro de los muchos absurdos de nuestra triste condición.

Mientras el teniente continua con su obcecación aparecen en el tebeo las conquistas de esas tres décadas, pantallas de plasma, vacunas, avances técnicos. Cuando casi han finalizado los treinta años va a visitarlo un joven soñador al que llaman el aventurero, que pretende extraer algo de razón de semejante locura. La historia prosigue entonces por aguas calmas, entre el presente del joven soñador y el pasado extraviado del teniente del que surge, traído de Japón, la persona que le dio la orden de la guerra secreta. Merece la pena leer el tebeo.