Un cómic relata testimonios israelíes de los atentados de Hamás del 7 de octubre

El arte puede ser una buena manera de restituir el dolor, de sanarlo o al menos de liberarlo, expulsándolo. Algo de ello ha conseguido el autor de cómics Ouri Fink, coordinando el cómic 'En el corazón del 7 de octubre, Testimonios', que se ... edita ahora en castellano por Nagrela editores. El cómic incluye una historia suya y la de 11 autores israelíes: Michel Kichka, Reut Bortz, Shay Charka, Ilana Zeffren, Yonatan Wachsmann, Moshik Gulst, Guy Lenman, Koren Shadmi, Noa Katz, Tohar Sherman-Friedman y Nusko. «La idea era crear un grupo muy diverso, que reflejara la diversidad de la sociedad israelí en la medida de lo posible. Así que hay caricaturistas veteranos, jóvenes, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, laicos, religiosos, de todo», nos comenta en persona Ouri Fink de visita por Madrid.

«Tuve muchísima suerte con este proyecto. La primera vez que conocí a Maya, ya lo tenía todo planeado. Ella eligió todas las historias. Esa es la clave de este proyecto. Era algo que nos apasionaba a todos. No solo a mí. Era algo que nos apasionaba a todos. Todos debíamos hacer algo sustancial al respecto, algo que tuviera significado. No se trataba de hacer otra caricatura para explicar la postura de Israel, sino de hacer algo por la humanidad; ese era el objetivo«, explica.

Viñetas del cómic

La periodista Maya Pollak, del diario 'Makor Rishon', había publicado un reportaje con relatos de personas cuyos actos de heroicidad salvaron vidas en los atentados de Hamás que asolaron Israel el 7 de octubre de 2023. Pollak seleccionó una serie de historias y conectó a los autores con los protagonistas de las historias. Luego una amiga de Fink, la traductora y agente literaria Dorith Daliot le puso en contacto con la editorial francesa Delcourt. «Creo que se han vendido 9.000 ejemplares en Francia. Empezamos en francés porque Francia es uno de los países más importantes en la cultura del cómic, es la meca del cómic», subraya Fink, quien nos precisa que también se ha publicado en hebreo.

Noticia Relacionada La terrorífica historia del nazi y el rey de la cocaína que crearon el primer narcoestado de la historia carlos sala Justin Webster presenta en el festival Serializados su docuserie 'The nazi cartel', donde descubre las figuras de Klaus Barbie, el sádico carnicero de Lyon, y Roberto Suárez, el gran capo de la droga y referente de Pablo Escobar

Desconocemos la tradición del cómic en Israel. Uno de los principales problemas es que solo hay 8 millones de personas en el mundo que saben leer hebreo. Es un mercado muy reducido, nos explica Fink. «Luego tampoco la gente creció leyendo cómics como en Europa. Cuando yo era niño, casi no había cómics porque la cultura de los fundadores de Israel era rusa y polaca, y a ellos no les gustan los cómics. Así que la tradición del cómic tardó un tiempo en instalarse, pero luego la legitimidad intelectual del cómic se consolidó bastante rápido», señala Fink.

Sobre la finalidad del cómic, Fink lo tiene claro. «Uno de los objetivos era mostrar el despertar de la humanidad contra el terror. Mostrar algunas de las cosas que sucedieron ese día terrible, y reflejar luces de la humanidad en medio de toda la oscuridad. No se pretendía explicar la postura de Israel». Una cuestión que aparece en varios de los relatos es dónde estaba el ejército ese día. «La estupidez juega un papel importante en la historia en general. Así que creo que fue simplemente estupidez y algo de arrogancia, pero no lo sé. Espero que lo investiguen pronto y lo sepamos», apunta Fink.

A los 11 autores no les dio ninguna consigna. «La mayoría son colegas míos, así que no fue necesario decirles nada. Lo asombroso es que si lees este libro, no hay mucha sangre, ni violencia, ni cosas repugnantes ni horrorosas. Y creo que es porque todos los artistas hablaron con la gente, fueron a los lugares, así que tuvieron esa conexión, no actuaron instintivamente. Querían mostrar la humanidad. Y eso es lo maravilloso, que todo esto sucedió sin ninguna instrucción». Algunos de los protagonistas de estas historias son personas de los kibutzs que fueron atacados, y que formaban parte del grupo (kitat konenut) que actúan en caso de amenaza o ataque.

Cuando le pregunto a Fink si cree que el cómic podría ser una buena forma de acercamiento entre la sociedad palestina y la israelí, señala que pertenece al colectivo Católicos por la Paz. «Cualquier forma de comunicación es buena para promover la paz y la humanidad. Estoy dispuesto a hablar y a hacer cómics juntos cuando sea, sería un placer y lo espero con ansias, pero ellos siempre se niegan», concluye.