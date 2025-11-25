Suscríbete a
Un cómic relata testimonios israelíes de los atentados de Hamás del 7 de octubre

La obra fue primero editada en Francia en 2024 por Delcourt, ahora lo hace en España por Nagrela editores e incluye a doce autores de Israel que retratan historias de personas que salvaron vidas

Imagen de la portada del cómic
Andrés Castaño

Madrid

El arte puede ser una buena manera de restituir el dolor, de sanarlo o al menos de liberarlo, expulsándolo. Algo de ello ha conseguido el autor de cómics Ouri Fink, coordinando el cómic 'En el corazón del 7 de octubre, Testimonios', que se ... edita ahora en castellano por Nagrela editores. El cómic incluye una historia suya y la de 11 autores israelíes: Michel Kichka, Reut Bortz, Shay Charka, Ilana Zeffren, Yonatan Wachsmann, Moshik Gulst, Guy Lenman, Koren Shadmi, Noa Katz, Tohar Sherman-Friedman y Nusko. «La idea era crear un grupo muy diverso, que reflejara la diversidad de la sociedad israelí en la medida de lo posible. Así que hay caricaturistas veteranos, jóvenes, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, laicos, religiosos, de todo», nos comenta en persona Ouri Fink de visita por Madrid.

