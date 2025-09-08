Suscríbete a
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Carrère 'mata' a su madre en su nuevo libro: embustera, cruel y traidora

Tras 'despedazar' en 'Yoga' a su exesposa y madre de su hija, Hélène Devynckb, el polémico escritor francés hace lo propio con su madre, Hélène Carrère d'Encausse, en 'Kolkhoze'

La exmujer del escritor Emmanuel Carrère le acusa de mentir en su último libro

Emmanuel Carrère, en Madrid en 2023 Isabel Permuy
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Tras contar con mucha crudeza las 'debilidades sexuales' más íntimas de su segunda esposa y madre de una hija, Emmanuel Carrère (67 años) cuenta en su nuevo libro, 'Kolkhoze' (koljós, el nombre de las granjas colectivas en la difunta URSS), un largo rosario ... de pavorosas intimidades familiares, políticas, sexuales, de su madre, su padre y su abuelo materno, en nombre de un 'amor filial' que roza el sadismo.

