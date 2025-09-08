Suscríbete a
Carlos Granés: «La política se ha convertido en un entretenimiento más adictivo que el porno»

El escritor y columnista de ABC publica 'El rugido de nuestro tiempo', una suerte de crónica de la guerra cultural de los últimos años

El escritor Carlos Granés
Bruno Pardo Porto

Hubo una época, dice Carlos Granés (Bogotá 1975), en la que la política era aburrida y el salvajismo se desfogaba en la cultura: hoy vivimos en la nostalgia de aquellos días. Las noticias nos muestran a políticos subiéndose borrachos a un escenario, y a ... artistas preocupados por salvar el mundo: Milei saca la motosierra, y en los museos enseñan conciencia climática. ¿Pero esto no funcionaba al revés? El escritor y columnista de ABC alertó de esta contradicción en 2019 en 'Salvajes de una nueva época', y ahora retoma y expande esa idea en 'El rugido de nuestro tiempo' (Taurus), que viene a ser la crónica de la guerra cultural de los últimos años.

