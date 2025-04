Camilla Läckberg y el camino hacia el 'best seller': «El éxito es tener muchos lectores»

Las oficinas de la agencia que representa a Camilla Läckberg están en el centro de Estocolmo. Ocupan los bajos de un edificio ubicado en una zona de restaurantes frecuentada por jóvenes, y allí se gestiona la expansión de la gran dama de la novela ... negra en Suecia. Los libros de Läckberg traducidos a otros idiomas ocupan toda una pared de una de las salas, con títulos escritos en 47 lenguas distintas. La autora lleva al día la cuenta del total de libros que ha vendido en todo el mundo: ya van 40 millones de ejemplares, por si alguien se había quedado en la cifra de 30. «Para mí, sin duda, el éxito es tener muchos lectores», afirma. «He decidido que prefiero quedarme con el amor de los lectores antes que con las críticas literarias».

La suya ha sido una trayectoria en la que novela negra –siempre atractiva para el público– y marketing han ido de la mano. «Soy economista, he trabajado en publicidad. Todo ha sido una estrategia consciente por mi parte», reconoce. Le ha salido más que bien. Se estrenó con 29 años, con el primer título de la serie sobre Fjällbacka. Era terreno conocido. Fjällbacka es el lugar donde creció, y lo llevó a un género que en Suecia –y más allá de sus fronteras– contiene multitudes. Esta serie, con once títulos, es un éxito internacional. «Cuando me convertí en escritora, para mí fue natural publicitarme de manera activa. Aparecer en las redes sociales, hacer entrevistas, aparecer en la televisión… Soy muy feliz moviendo el culo en televisión».

Casada por tercera vez, con cuatro hijos, es un personaje habitual en las revistas del corazón; ha participado en concursos como 'Mira quién baila' o 'Mark Singer' y es toda una 'influencer' en las redes sociales, donde lleva meses mostrando la puesta a punto de la casa que se ha comprado en Alicante. «Nuestra idea es pasar las vacaciones escolares allí», dice. A largo plazo, quién sabe qué hará. «Puede que nos mudemos de manera más permanente con nuestra hija pequeña». El lanzamiento en España de su nuevo libro, 'El espejismo', le pilla aún lejos del Mediterráneo. Es la última entrega de la trilogía de 'El mentalista' (Planeta), que ha escrito a cuatro manos con Henrik Fexeus, un conocido mentalista sueco que ha seguido los pasos de Läckberg como concursante de 'Mira quién baila'.

'El espejismo' Autores Camilla Läckberg y Henrik Fexeus

Traducción Claudia Conde Fisas

Editorial Planeta

Número de páginas 720

Precio 23,90 euros

Al encuentro con los periodistas se presentan los dos después de maquillarse convenientemente: hay que salir bien en las fotos y en la tele. Fexeus llega con una bolsa negra que guarda cinco bolas, cuatro blancas y una negra, y antes de las entrevistas propone un juego a los plumillas: va a adivinar quién tiene la negra. El final es el esperado. Acierta. «No ha sido difícil», reconocerá más tarde. «Sois muy expresivos». Los trucos más elaborados los reserva para sus espectáculos. «Búscalo en Youtube –dice Läckberg–. Son espectaculares». Ahora está trabajando en su próxima gira de octubre: «Dedico mucho tiempo a organizarlo. Pero los lunes y los martes los destino únicamente a la escritura», cuenta Fexeus.

Camilla y Henrik se conocen desde hace quince años, pero el libro que presentan nació hace cuatro. Fue cuando tuvieron una conversación que se terminó alargando varias horas: «Nos dimos cuenta de que esa idea teníamos que escribirla juntos. Sabíamos que teníamos una trilogía entre manos, y desde el principio sabíamos cómo iba a ser todo, hasta la última escena del libro», explican ambos. 'El espejismo' lleva la intriga a Estocolmo, en plenas Navidades, cuando los policías que protagonizan la serie se enfrentan a un nuevo misterio, tras encontrarse una pila de huesos abandonados en el metro de la ciudad. Es el primero de varios crímenes que involucrarán también a Vincent Walder, el mentalista al que recurre la policía para tratar de esclarecer los hechos. Crímenes, misterio y aventuras amorosas son el secreto del éxito de esta dupla creativa.

«Hasta ahora, Suecia ha sido un país seguro, un tanto aburrido, sin mucho drama. Hemos tenido que crear este drama nosotros», reflexiona Fexeus sobre el éxito del 'noir' en Suecia. «Creo que todos somos asesinos en potencia», añade Läckberg, sobre las razones del éxito del género, y también del suyo. ¿Y los líos de faldas? «Nosotros escribimos sobre lo que vemos a nuestro alrededor, y la gente tiene una relación complicada con el amor y el sexo», señala Camilla. «He estado casada tres veces y creo que mantener una familia es lo más complicado». Lo del personaje del mentalista es cosa de Henrik, claro. «¡Él es Vincent!», exclama la escritora. «En la cultura popular el mentalista suele ser retratado como alguien con muchos demonios dentro. Yo quería hacer un personaje más honesto», dice Fexeus.

Henrik Fexeus y Camilla Läckberg, autores de la trilogía 'El mentalista' Llorenç Osa

La trilogía, no obstante, no ha escrito sus últimas líneas; es probable que en un tiempo la historia dé el salto a la televisión. Hubo unas negociaciones que no terminaron de fructificar, pero los autores ahora están en conversaciones con otro productor, a ver si hay más suerte. «Queremos ser parte activa del proyecto, ser un apoyo en la escritura del guion», afirma Läckberg. «También queremos tener un papel de invitado en cada temporada, actuando. Marcarnos un Hitchcock, aunque sea para hacer de cadáveres», apunta Fexeus entre risas.

¿Quién quiere el favor de la crítica cuando tiene un público que se cuenta por millones? «Nunca me han considerado parte de la alta cultura, y tampoco han tenido mucho respeto por mi escritura, pero sí siento que últimamente las cosas están cambiando y estoy recibiendo más respeto, sobre todo desde que aparecí en la lista de 'Time' de las cien mejores novelas negras de la historia», comenta Läckberg. «Creo que, como escritora, debo ser egoísta y publicar aquello que yo querría leer, sin esperar que les guste a otros. La gente dice que solo escribimos para ganar dinero, pero es imposible. Esto nunca tendría éxito. No funciona». Al éxito hay que ponerlo a trabajar.