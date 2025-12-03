Suscríbete a
ABC Cultural

La caja que desvela la precariedad de varios genios literarios: Dylan Thomas, James Joyce, Sylvia Plath, Doris Lessing...

Unos archivos hasta ahora ocultos en el Royal Literary Fund revelan la fragilidad oculta y las vidas en penumbra de algunos de los escritores más influyentes de la modernidad

Isabel Allende: «Llegué al tope de donde se puede llegar y ahora me retiro. Solo quiero escribir»

La escritora Doris Lessing
La escritora Doris Lessing
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante años, un conjunto de cajas arrinconadas primero en los despachos del Royal Literary Fund y más tarde en dependencias menos transitadas de la British Library permanecieron cerradas sin que nadie se detuviera a pensar que en su interior podían conservarse documentos capaces de alterar ... la comprensión íntima de la vida de autores que hoy se consideran pilares de la literatura contemporánea. Fue una labor de catalogación la que dio paso a un hallazgo que, según reveló en exclusiva 'The Guardian', expone listas de la compra, cartas privadas, notas médicas y solicitudes de ayuda económica que muestran hasta qué punto la obra de figuras como Dylan Thomas, James Joyce, Sylvia Plath o Doris Lessing se desarrolló en condiciones marcadas por la precariedad, el agotamiento, la inseguridad y una necesidad permanente de apoyo externo para sostener la continuidad de su trabajo creativo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app