Dabiz Muñoz, emplatado en cómic y convertido en un Tintín con cresta que viaja en el tiempo

Dabiz Muñoz desembarca en el mundo del cómic con 'Las aventuras de Dabiz Muñoz, XO:TIME', de la mano de la editorial Nuevo Nueve. La propuesta, como el chef, no podría ser más original y sorprendente, contando, a mi entender, con una virtud ... que la convierte en un proyecto (ahora realidad) sobresaliente.

Y es que los autores tras esta aventura, el guionista Pedro Hernández y el dibujante José María Beroy, han sabido sacar adelante un estupendo y ambicioso tebeo de aventuras a la antigua usanza, protagonizado por una especie de Tintín con cresta que cocina estupendamente. En esta historieta, como en la cocina de Muñoz, la experiencia es siempre un viaje, ya sea gastronómico o narrativo, si se mezclan los ingredientes adecuados con audacia y originalidad, el resultado no solo gusta, sino que marca la diferencia.

Los amantes de la gastronomía y de la cocina de Dabiz disfrutarán de lo lindo. El cómic es toda una exhibición de sí mismo y del 'univerXO' que han levantado él y su equipo. Le vemos cocinando en el restaurante DiverXO, en su 'foodtruck' gourmet, y por si esto fuera poco, elabora algunos platillos sumamente originales que llevan su sello. Solo con eso, tendríamos una curiosidad gastronómica en viñetas, pero no un buen tebeo.

Por suerte, los autores han hecho su magia, aderezando la parte gastronómica con la sabiduría narrativa propia del mundo de la historieta, y todo tipo de ingredientes que provienen de la cultura popular.

¡Hay de todo! Desde yakuzas que meten en problemas al chef, a un amigo que viene en su rescate, nada más y nada menos, que ofreciéndole viajar en el tiempo para salvar su vida. Y ya dentro de este particular homenaje al género de la 'sci-fi' de los viajes temporales, por cierto, con su propio Delorian como en 'Regreso al Futuro' (en realidad, la 'foodtruck' del chef), el cielo es el límite. Las referencias continúan en sus páginas: de 'Star Wars' a 'Tintín', pasando por 'Godzilla', 'Metrópolis' o 'E.T'. que se me antoja el personaje perfecto para añadir el consabido.

Viñetas y portada del libro 'Las aventuras de Dabiz Muñoz, XO:TIME'

Todo esto no podría cocinarse con sentido y acierto, sin la increíble habilidad de Beroy, capaz de dibujarlo todo con una eficacia pasmosa, un talento y una laboriosidad, que hace disfrutar al lector atento. Lean 'Las aventuras de Dabiz Muñoz, XO:TIME' detenidamente, recreándose en cada viñeta, hay numerosas sorpresas ocultas en fondos y detalles poco perceptibles en muchas páginas, a modo de «guindas del pastel».

Sustentando este ambicioso proyecto, que continuará en volúmenes sucesivos, una idea realmente genial. Los viajes en el tiempo llevan a Dabiz Muñoz a diferentes épocas y lugares en los que conocerá a algunos de los míticos chefs de la historia de la gastronomía y sus platos más emblemáticos.

Primera parada: París, 1944. Una ciudad ocupada por los nazis, y un Muñoz que contacta con la resistencia y se infiltra en las cocinas del mítico restaurante Maxim's. ¿Se puede pedir más?

'Bon appétit', queridos lectores, degusten con placer esta sabrosa y original propuesta en forma de cómic.