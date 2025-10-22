Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

Alfonso Goizueta: «Alejandro Magno tenía capacidad de redención; Schliemann no»

Con su novela 'El sueño de Troya', el autor indaga en al figura de Heinrich Schliemann para confirmar «nuestra necesidad de construir ficciones» y «llenar el gran vacío blanco» que media entre el nacimiento y la muerte

Alfonso Goizueta con su novela, 'El sueño de Troya'
Alfonso Goizueta con su novela, 'El sueño de Troya' javier ocaña

Carmen Burné

El escritor Alfonso Goizueta (Madrid, 1999), finalista del Premio Planeta 2023 con 'La sangre del padre', regresa al mercado literario con 'El sueño de Troya' (Planeta). En su segunda novela, el autor decide viajar a las ruinas del mito homérico para indagar no tanto ... en la historia de una excavación arqueológica, como en la necesidad humana atemporal de encontrar significado y propósito en el caos. Para ello, utiliza la figura de Heinrich Schliemann —el excéntrico, visionario y, a menudo, impostor, descubridor de Troya—, convirtiéndolo en un espejo de nuestras propias obsesiones existenciales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app