Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

Los adultos quieren volver a hacer deberes en las vacaciones

El fenómeno de los cuadernos de actividades veraniegas se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en un ritual para adultos que buscan desconectar... haciendo cosas

Portada de 'Cuaderno de actividades para adultos vol. 14', ilustrada por Cristóbal Fortúnez
Portada de 'Cuaderno de actividades para adultos vol. 14', ilustrada por Cristóbal Fortúnez blackie books

Carmen Burné

Había cosas que odiábamos de pequeños. Muchas de ellas no nos siguen gustando a día de hoy. Por ejemplo, que nos digan que «no», que nos regañen, que nos obliguen a hacer cosas, y que nos recuerden que hay alguien que es más listo que ... nosotros. Hay algo que materializa todo eso y es la peor pesadilla de los niños en estos meses: los cuadernos de verano. Estos se inventaron en los años 90 como una ayuda para los alumnos que habían suspendido alguna asignatura y se tenían que examinar en septiembre, y con el tiempo, pasó a ser una actividad para toda la clase. Irónicamente, los adultos buscan volver a los tiempos traumáticos de llorar frente a una hoja de papel porque no salían los ejercicios de matemáticas, pero con un 'upgrade' de vida adulta: ahora se puede elegir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app