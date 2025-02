Vuelve el Tolkien del siglo XXI: Brandon Sanderson publica la monumental «El ritmo de la guerra»

¿Una pandemia global? ¿Un año de locos en el que nada sale según lo previsto? Minucias para el infatigable e hiperactivo Brandon Sanderson (1975), titán de la fantasía épica y la ciencia ficción que, a un paso de robarle a James Brown ... el mote de the hardest working man in show business, vuelve a caer a plomo sobre baldas y estanterías con un nuevo tomo de una de las sagas principales de esa faraónico universo literario que es el Cosmere. Esto es: la cuarta entrega de «El archivo de las tormentas», decalogía que prevé tener lista en 2030 y que suma a partir de hoy un nuevo un millar largo de páginas más bajo el título de «El ritmo de la guerra» (Nova).

En concreto, 1.376 páginas tecleadas a razón de entre 2.000 y 3.000 palabras al día que, y ahí está la novedad, se publica al mismo tiempo en España y en Estados Unidos. Un titánico esfuerzo de producción y traducción (dénle las gracias a Manu Viciano, traductor habitual de Sanderson así como Terry Pratchett, Joe Abercrombie y Rick Riordan, entre otros) a juego con una saga que arrastra al lector a un mundo hecho de roca en el que unas tormentas periódicas traen vida y energía y, al mismo tiempo, arrasan todo lo que encuentran a su paso mientras se suceden guerras, leyendas arcanas y poderes que parecían cosa de épocas remotas. Una imaginativa puesta a punto de los resortes de la literatura fantástica que ha convertido a Sanderson en el tercer vértice de ese tridente mágico y épico formado que completan George R. R Martin y Patrick Rothfuss.

Cubierta de "El ritmo de la guerra" ABC

No en vano, Sanderson acumula más de 19 millones de lectores en todo el mundo, suficientes como para colonizar un par de países de tamaño medio, y maneja un universo literario con multitud de planetas e infinidad de satélites en forma de series y tramas entrelazadas que le tendrán ocupado, como mínimo, durante los próximos veinte años. «¿Por qué hacer diez novelas de más de mil páginas que no terminaré hasta 2030?', me digo. Pero en cuanto me pongo a escribir me acuerdo de la razón. Y es que la fantasía épica tiene algo que es increíble: sientes que el mundo que te rodea en las páginas es real. El abuelo Tolkien fue el primero en introducirlo, así que lo que yo estoy haciendo ahora es una carta de amor a la fantasía épica«, explicaba el propio Sanderson el año pasado en Madrid durante una visita promocional.

En este ocasión, y cambiando carta de amor por big bang enciclopédico que, según su editorial, hará del Cosmere «el universo más extenso e impresionante jamás escrito en el ámbito de la fantasía épica, con al menos treinta y seis novelas», Sanderson lo retoma justo donde lo dejó en «Juramentada», anterior entrega de «El Archivo de las tormentas», para seguir tirando del hilo de los Caballeros Radiantes, los enemigos fusionados y los Corredores del Viento. Guerras, traiciones y descubrimientos tecnológicos para animar la carrera armamentística jalonan este tomo con el que el estadounidense se acerca al ecuador de su obra magna. De hecho, como él mismo aclara en la introducción, su idea es hacer dos pentalogías con sendos arcos argumentales principales.

A grandes rasgos, en «El ritmo de la guerra» Sanderson se sirve de la guerra entre los humanos y las especies nativas de Roshar mientras sigue de cerca las andanzas de personajes centrales como Kaladin, Shallan o Dalinar y sigue intentando filtrar su propia concepción del mundo a través de la fantasía épica. «La fantasía es un maravilloso escapismo, pero también es un camino para comprender a otras personas. Eso es lo que me encanta de la ficción y eso es lo que me encanta de la fantasía en particular. Quizás sea demasiado noble para mí aspirar a cambiar el mundo a través de mis tontas novelas de fantasía, pero al menos quiero intentar representar el mundo con precisión para que, cuando haya terminado con el libro, si ha leído sobre personas diferentes de ti mismo, has llegado a comprenderlos un poco mejor », explicaba el propio Sanderson en una entrevista reciente.