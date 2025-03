Nadie quiere a Woody Allen: cancelan la publicación de su autobiografía por las protestas

Hachette Book Group ya no publicará las memorias de Woody Allen , «A Propos of Nothing», y devolverá todos los derechos al autor. Estaba previsto que el libro viera la luz el próximo 7 de abril. Según informa «Hollywood Reporter» , el grupo lo ha anunciado en un comunicado, en el que dice así: « La decisión de cancelar el libro del Sr. Allen fue difícil . En HBG nos tomamos nuestras relaciones con los autores muy en serio, y no cancelamos los libros a la ligera. Hemos publicado y continuaremos publicando muchos libros desafiantes. Como editores, nos aseguramos todos los días en nuestro trabajo de escuchar diferentes voces y puntos de vista conflictivos. Además, como empresa, nos comprometemos a ofrecer un entorno de trabajo estimulante, de apoyo y abierto a todo nuestro personal. En los últimos días, y después de mantener largas conversaciones, hemos llegado a la conclusión de que no es posible seguir adelante con la publicación ». Se desconoce el adelanto que Grand Central Publishing, la editorial de Hachette que iba a publicar el libro, le ha pagado, porque los términos financieros del acuerdo no se han dado a conocer.

Las memorias de Woody Allen, que en España publicará Alianza el 21 de mayo (no sabemos si seguirá los pasos de Hachette), han estado rodeadas de varias polémicas. La última se produjo el jueves, cuando varias docenas de trabajadores de Grand Central Publishing organizaron una protesta frente a la sede de la compañía en Nueva York. « Nos solidarizamos con Ronan Farrow, Dylan Farrow y las víctimas de agresión sexual », dijeron en un correo electrónico citado por la revista norteamericana «Publishers Weekly». Un empleado contó a «The Guardian» que sentían que la editorial estaba haciendo oídos sordos a sus preocupaciones. «Es un gran conflicto de intereses y errores», dijo un trabajador, mientras que otro aseguró: «Todos tienen derecho a responder a las acusaciones en su contra, pero ¿tenemos que pagarles?».

Esta protesta se produjo días después de que el CEO de Hachette, Michael Pietsch, afirmara en una entrevista en «The New York Times» que «cada libro tiene su propia misión. Nuestro trabajo como editores es ayudar al autor a lograr lo que se ha propuesto hacer en la creación de su libro». Pero la polémica va más allá. Ronan Farrow, hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que siempre ha respaldado la versión de su hermana, Dylan Farrow, sobre los presuntos abusos de su padre, también ha mostrado su desacuerdo con el libro. Hace unos días anunció, como acto de protesta, que no volvería a trabajar con su editorial, que pertenece, precisamente, a Hachette.

