Tachan a Sarkozy de racista por criticar el cambio de título de «Diez negritos» El expresidente galo ironizó comentó que «quizá sea de lamentar esa voluntad de las elites, tapándose las narices, como los monos que no escuchan a nadie»

Nicolas Sarkozy , expresidente de la República, está en el centro de una agria polémica provocada por un comentario irónico sobre el cambio de título de una novela de Agatha Christie, «Ten Little Niggers» («Diez negritos», 1939), título que el editor francés se ha visto forzado a cambiar por el de «Eran diez…».

Los herederos de Agatha Christie decidieron hace años ir cambiando el título original de «Los diez negritos», que ha tomado muy diversos títulos, en muchas traducciones. Los editores franceses se habían resistiendo a esa modificación, para terminar plegándose a la imperiosa presión de los herederos.

Comentado tal decisión, en una emisión televesiva de gran público juvenil, « Le Quotidien », Sarkozy ironizó con cierto humor evidentemente «negro», comentando: «Quizá sea de lamentar esa voluntad de las elites, tapándose las narices, como los monos que no escuchan a nadie. ¿Es posible todavía decir monos? ¿No es posible citar una novela que su autora tituló “Los diez negritos”? ¿Debemos decir “los diez soldaditos”.. ? ¿Quién dicta la ley de esa corrección política?».

Sarkozy repitió esas y otras frases, la tarde noche del jueves, sin que el presentador de la emisión hiciese ningún comentario de ningún tipo. Quince horas más tarde, la izquierda multicultural decidió entrar a saco contra Sarkozy tratándolo de « racista ».

El ex presidente ha decidido no responder directamente. Rachida Dati , exministra de justicia de Sarkozy, hija de emigrantes magrebíes, ha salido al paso denunciando una suerte de « caza de brujas », estimando que calificar al ex presidente de «racista» es puramente «“absurdo».

Cuando el editor francés de Agatha Christie decidió plegarse a la voluntad de los herederos, aceptando el cambio de título , para no perder un mercado muy sustancial, nadie puso el grito en el cielo. La desaparición de la palabra negro, negritos, en una novela archi conocida de la gran escritora inglesa, no suscitó la más mínima reacción.

Dos frases de dos minutos cortos de Nicolas Sarkozy, en una emisión dirigida a un público juvenil, por el contrario, han provocado una «tormenta» de sapos y culebras verbales, utilizadas por la izquierda multicultural como munición política en un equívoco y pantanoso «tiro al blanco».