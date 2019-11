Sale a la luz la última carta que escribió Antonio Machado Dirigida a Luis Santullano, el poeta la redactó posiblemente uno o dos días antes de su muerte en Colliure Es la pricipal novedad de la exposición "Los Machado", que acoge el Instituto Cervantes en Madrid tras su paso por Sevilla

"Querido Santullano: No he podido contestar antes a su (interesante) carta del 15 porque a mis ya viejos achaques ha venido a sumarse un funesto catarro bronquial, que -aunque mejorado(de)- me tiene bastante fastidiado". Así arranca un documento, hasta ahora inédito, y de excepcional importancia para la historia cultural española. No son adjetivos gratuitos, ni exagerados, ya que se trata de la última carta escrita por Antonio Machado, que acaba de ser dada a conocer en Madrid con motivo de la inauguración de la exposición "Los Machado" en el Instituto Cervantes con manuscritos originales, fotografías, cartas, documentos y objetos personales procedentes de los fondos de la Fundación Unicaja. Es la principal novedad, y joya, de la muestra, que ya pudo verse en Sevilla y ahora llega a Madrid en un intento por repetir ese peregrinar entre las dos ciudades que los dos hermanos, Antonio y Manuel, llevaron a cabo en sus respectivas vidas.

El borrador de la misiva, conservada en un doble folio en el que se advierte el trazo estirado y perfectamente legible de la caligrafía de Antonio Machado, en tinta azul, contituye un testimonio de enorme valor, ya que en él el poeta muestra su predisposición a quedarse en Colliure "y esperar aquí a tener las noticias de ese generoso mecenas. A ello me ayudara el que tampoco podría moverme de aquí en estos días que me dure el catarro". Previamente, le dice lo siguiente: "Creo que el asunto URSS (único país que manifestó su intención de acogerle) debe ser aplazado y sobre todo, si se puede resistir aquí el tiempo que tarde en vislumbrarse un porvenir poco el velo del porvenir". Y se despide: "No sé cómo agradecer a usted tantas y tan certeras bondades. Pero creo que sale de la órbita bondades. Sus cartas levantan mi espíritu y me hacen mucho bien. Gracias". Machado responde así a una carta de Luis Santullano, gestor de la Institución Libre de Enseñanza, recibida el 15 de febrero. Esta cronología permite deducir que el poeta la escribió uno o dos días antes de su muerte.

Junto con la carta, entre las novedades o primicias que podrán verse en la sede del Cervantes en Madrid hasta el 9 de febrero del año próximo destacan el documento de evacuación de Antonio Machado -fechado en Valencia el 14 de abril de 1937-, su carnet de afiliación a Izquierda Republicana -30 de marzo de 1937-, su pasaporte -expedido por el Consulado español en Perpiñán el 31 de enero de 1939-, la primera página manuscrita de su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE) -escrito posiblemente en 1931-, una cartera de piel de cocodrilo con las iniciales A. M., una carta de J.B. Trend dirigida al poeta y fechada el 20 de febrero de 1939 y, sobre todo, una misiva de José Bergamín fechada en París el 7 de febrero de 1939 y que se creía perdida, aunque de ella había dado cuenta ya el historiador Ian Gibson. Además, se incorpora un apartado de la muestra con el otro hermano, Francisco Machado, como protagonista con dos sonetos, un par de cuadernos, un poema con dedicatoria a Concepción Arenal o dos sonetos dedicados a su hermano Manuel, entre otras cosas. Por último, la exposición madrileña añade un último homenaje al autor de "Campos de castilla", en este caso de diferentes artistas plásticos.