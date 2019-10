Las recomendaciones literarias de Trump que nunca confirma si ha leído Justo ahora acaba de recomendar otros dos libros coincidiendo con el inicio de la temporada de otoño

ABC Actualizado: 04/10/2019 13:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El timeline de Trump es una curiosa fuente de recomendaciones literarias que, según de «Intelligencer», en sus críticas nunca combina críticas con elogios que al igual que el agua y el aceite no pueden casar. Las cosas están «genial» o son lo peor, no existe término medio para el mandatario.

Justo ahora acaba de recomendar otros dos coincidiendo con el inicio de la temporada de libros de otoño. Pero lo que señala este medio, linkando los tuits del presidente de los Estados Unidos, es que realmente jamás nunca afirma de ninguna manera que haya leído el libro en cuestión que reseña o recomienda.

A great book by a brilliant author. Buy it now! https://t.co/L8XC5Nnj4N — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

Book is doing really well. A study in unfairness to a potentially great Justice! https://t.co/i6GwghuEsU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

«Intelligencer» explica que a veces reseña libros prácticamente justo cuando acaban de salir, en un arduo malabarismo con compaginarlo con ser presidente, y también reseña las propias reseñas de Trump calificándolas de «delirantes», además de poner alguna crítica que ha vertido el dirigente (sobre «Fuego y furia», por ejemplo, dijo que era un «libro falso de un autor mentalmente trastornado»). O, en otros casos, el presidente de Estados Unidos tira por agradecer el esfuerzo del escritor y desearles lo mejor.

A great book by a brilliant author. Buy it now! https://t.co/L8XC5Nnj4N — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

Book is doing really well. A study in unfairness to a potentially great Justice! https://t.co/i6GwghuEsU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

Sus valoración estrella suele ser «genial» pero también utiliza «realmente bueno» o «fantástico», pero en este medio señalan que nunca llega a afirmar si lo ha leído o no.