Una primera edición de «El origen de las especies», de Charles Darwin, saldrá a subasta en México

José Antonio Torres (EFE)

Un ejemplar de la primera edición de «El origen de las especies», obra del naturalista británico Charles Darwin, publicado en 1859, ha salido de una colección privada para ser puesto a subasta el próximo día 21 en México con un precio de salida de entre 52.083 y 62.500 dólares.

Esta obra de Darwin (1809-1882), que cambió el curso de la humanidad, es parte de la subasta «Libros de exploradores y viajeros, cartas y cartografía, geografía, ciencias y religión», que promueve la Casa Morton. Con el título original en inglés «On the Origin of Species by Means of Natural Selection», este se trata de uno de los 1.250 ejemplares de la primera edición publicada en 1859 por el editor británico John Murray.

Específicamente, de una de las 23 «copias de cortesía» que el editor y Darwin destinaron para ser repartidas entre expertos y amigos, explicó la empresa. El propietario lo compró en 1993 en una subasta de la Casa Swann Galleries de Nueva York y como prueba de ello presentó a Casa Morton el recibo de compra, indicó la subastadora, que hizo una investigación para comprobar la autenticidad del ejemplar.

Entre los detalles que lo confirman están los datos del impresor, el papel de algodón típico de la época y la anotación manuscrita «From the author», hecha en la primera página por sus empleados, explicó a Efe Rodrigo Agüero, especialista del departamento de libros y documentos de Morton. «En la línea 11, página 20, existe una errata. Puede leerse 'specieis' donde debería decir 'species'», explicó Agüero, quien se coloca guantes para manipular el ejemplar y mostrarlo ante los potenciales compradores.

El libro de Darwin ha llegado a Morton «de manera fortuita», explicó a Efe Jesús Cruz, jefe del departamento de valuación y catalogación de libros y documentos.

El libro tendrá un precio inicial de entre un millón de pesos (52.083 dólares) y 1,2 millones de pesos (62.500 dólares) en una subasta que llegará a un «abanico amplio» de posibles clientes, considera Cruz. El experto de Casa Morton recordó que la última ocasión que un ejemplar de esta primera edición fue sacado a la venta alcanzó un precio de unos cuatro millones de dólares, «aunque claro, tenía anotaciones del propio Darwin».

Además, Cruz ha calificado de «raro, único, y poco común» tener en la subasta este ejemplar, el cual, asegura, «ya estaba en México» desde hace años, aunque por regla la casa de subastas se reserva la identidad tanto del vendedor como del comprador.

Respecto a los posibles compradores, «están los coleccionistas, las instituciones, los coleccionistas de libros de ciencia, y también los que pueden comprarlo por el capricho de tenerlo», comenta el experto.

Los coleccionistas también podrán hacerse en la puja de un ejemplar de la primera edición en español del libro de Darwin, autorizada por el autor y publicada en 1880 en España por Biblioteca Perojo, que saldrá con un precio de 50.000 pesos (2.604 dólares).

Morton resalta que Darwin comenzó la obra el 20 de julio de 1858 con la idea de publicar un resumen documental en «Journal of the Linnean Society» pero lo amplió al libro, que presentó al editor en abril de 1859. Para noviembre, ya tenía los primeros ejemplares.

La obra de Darwin está considerada como el fundamento de la teoría de la evolución, que contradice el creacionismo, la doctrina filosófica que defiende que los seres vivos provienen del acto de un creador. En la subasta también se ofrecen otros ejemplares como la primera y segunda edición de «Six months of residence in Mexico», del inglés William Bulluck, publicado en 1825 y que saldrá con un precio base de 16.000 pesos (unos 830 dólares).