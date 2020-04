La prensa se ceba con las memorias de Woody Allen

El pasado 23 de abril, Woody Allen sorprendió con la publicación, por sorpresa, de sus controvertidas memorias, «A propósito de nada» (Arcade Publishing). Un libro que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a ningún crítico literario de la prensa generalista anglosajona.

«Si se ha quedado sin papel higiénico, las memorias de Woody Allen también son de papel». Así titula su reseña para «The Washington Post» la escritora y columnista Monica Hesse, sin duda la más dura con el libro del cineasta.

