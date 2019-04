Premio Cervantes Ida Vitale: «La locura del Quijote es frenesí poético» La uruguaya, quinta mujer que recibe el premio Cervantes, reivindica la poesía y la conexión del ingenioso hidalgo con la realidad al recoger el galardón en una ceremonia pasada por agua en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares

El cielo gris que recibió a Ida Vitale (Montevideo, Uruguay, 1923) en Alcalá de Henares (Madrid) no logró empañar la claridad de su voz, elevada hasta las alturas de los premiados con el más alto galardón de las letras hispanas en el Paraninfo de la Universidad. La poeta uruguaya, quinta mujer que recibe el Cervantes desde su creación en el año 1976, quiso homenajear al autor del Quijote en su discurso, sí -su «devoción cervantina carece de todo misterio»-, pero también aprovechó para reivindicar la poesía como «género femenino» y su presencia esencial en las aventuras del ingenioso hidalgo.

Acompañada de su hija, la arquitecta Amparo Rama, y de dos de sus nietas, Emilia y Nuria, Vitale, de 95 años, llegó a una Alcalá lluviosa ataviada con una bufanda blanca, en un intento por proteger su garganta, maltrecha tras el viaje transoceánico que agotaría al más locuaz de los contertulios. «Estoy nerviosa», reconoció la premiada al estrechar la mano de la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de "sustituir" a Pedro Sánchez, ocupado entre debate y debate. Doña Letizia y Don Felipe habían recibido antes a Vitale, con la preocupación de la Reina porque la poeta, "helada", no cogiera frío. Tras las fotos oficiales y de rigor, dio comienzo la ceremonia, que arrancó con el discurso de José Guirao, ministro de Cultura.

Tras recordar los motivos que llevaron al jurado de esta edición a premiarla y previo paso por su infancia, origen entrañable de su amor por la literatura, sus devociones hacia Bergamín y Juan Ramón, además de su exilio mexicano, Guirao resumió, con la precisión de un devoto lector, la esencia de la poesía de Vitale, "experimental y clásica, crítica con lo hecho y lo que se está haciendo en la tradición literaria, con la moral y la política dominantes, que busca el sobresalto dentro y fuera del poema, poesía tan depurada que podría parecer intelectualizada pero que en esta realidad está transida de un encanto secreto gracias a un lirismo herméticamente contenido, y en conversación interrogativa con otras criaturas, sean o no humanas, es una conjunción de agilidad y ensueño, juego y rigor, precisión y misterio, porque en ella importa tanto lo dicho como lo que se deja de decir". Ella escuchó todas aquellas loas con la tranquilidad de quien se sabe humilde, con los ojos abiertos de la lucidez poética, con la sonrisa tenue que sólo puede interrumpir el noble silencio de un verso.

Tras las palabras de Olvido García Valdés, directora general del Libro, quien recordó el acta del jurado del Cervantes 2018, presidido por la escritora y académica Carme Riera, Vitale recogió, emocionada, el galardón de manos de Don Felipe y se fundió en un abrazo con Doña Letizia. Entre el público, una de sus nietas la miraba llorando, orgullosa, y ella le devolvió la mirada moviendo la cabeza, como diciendo: "Pero qué hago yo aquí...".

Cuando a ella le tocó hablar, subió al estrado con cuidado, a sus 95 años, pero vigorosa y segura de sí misma, de su caballería andante, hoy más primorosa que nunca. "En realidad, en este momento, leer algo no me nace. Me nacería abrazar, decir cosas... Me saldría del alma...", dijo, antes de posar sus ojos sobre el papel. "Debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió", reconoció nada más comenzar su elocución. Lo cierto es que hacía pocas horas -a eso de las dos de la mañana- que Vitale había puesto el punto final a su discurso. "Pudieron sobrar oportunidades de imaginarla, pero muchas cosas obvias y muy poco concebibles requisitos me hubieran llamado a un sensato equilibrio", continuó, aludiendo a lo que reconoció ya en una entrevista con ABC de septiembre del año pasado, antes de que le concedieran el Cervantes: "Eso es mucho soñar, ni se me ocurrió... Ni mentarlo, eso es para prosistas". Apenas dos meses después, llegó la llamada del ministro. Vitale, aún hoy, sigue sin poderlo creer.

Para ella "lo inconcebible llegó en un momento en el que la opacidad del descenso imprime en mi vida una geometría ilógica e imprevistos recaudos" y, finalmente, tuvo que aceptar que "el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado". En ese momento, se acordó de Enrique Fierro -"alguien muy querido que ya no está a mi lado"-, quien fue su compañero de vida durante más de cincuenta años y tras cuyo fallecimiento, en mayo de 2016, la vida se le "paró de manos", como también reconoció a ABC.

"Ahora seres benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez, situándolas en posición favorable y acá estoy, agradecida, emocionada. Recuerdo mis inquietudes en un camino de montaña alto y estrecho por el que me llevaban en auto a una velocidad que pensaba inadecuada". Aquello, según reconoció Vitale, no era un sueño, como esto "tampoco lo es". Por eso prefirió "ser consciente y agradecer, claro, en español, cosa que, además, es un valor añadido a la felicidad de este instante". La alusión a nuestro idioma compartido no estuvo de más; Vitale se salió del discurso para explicar que era una "lineada de un escritor chileno que se quejó de haber tenido que agradecer en alemán". Pues eso.

Ella, que "suele ser escéptica o descreo con familiaridad de tantas cosas, pero a la vez tengo una fabulada confianza, sin duda de origen infantil, en los pequeños desajustes con lo racionalmente ordenado, en las coincidencias, sin siquiera razonarlo mucho", busca "una más cómoda aceptación interior de lo nada esperado". El caso es que en los últimos días, "casual y repentinamente" a Vitale le ha tocado escuchar "dos veces" la "Pompa y circunstancia" de Edward Elgar, y eso que el británico "no es un músico que integre mí parnaso musical establecido, frecuentado". Aunque, claro, "este tema de las coincidencias, casualidades o registros orientados u obsesivos, integran el capitulito poco analizado y compartido, en general reservado, de las manías personales".

Tras repasar los libros que integraron esa biblioteca que, siendo niña, le correspondía limpiar los sábados por la mañana y que le descubrieron el misterio de la lectura hasta darse cuenta de que, lejos de morder, eran aventuras maravillosas donde finalmente se quedó a vivir, Vitale pasó a explicar su "devoción cervantina", aunque, como explicó, "carece de todo misterio". "Mis lecturas del Quijote, con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías", reconoció. "Pero, ¡qué discreción, qué respeto muestra Cervantes por su personaje! En vez de rodearlo de magia y hechizos auxiliares, de poner a su héroe a disposición de tortuosos espíritus malignos hace que, una y otra vez, todos sus tropiezos nazcan de él mismo, de esos deslices de sus nítidas construcciones mentales, del adquirido delirio causado por peligrosas lecturas, deslices, que tanto pasman, fascinan y encabritan a Sancho, y lo llevan a someterse una y otra vez a la voluntad de quien lo arrastra a aventuras del todo ajenas".

En ese punto, advirtió Vitale que "se suele aceptar como buena la motivación dada por Cervantes para su Quijote, de desprestigiar las novelas de caballerías", pero no hay que olvidar "la cuna desdichada que su obra tuvo -Argel, Sevilla, fantasía, desengaño-". Y ahí llegó la reivindicación de la realidad en la obra y su protagonista: pocos personajes, según Vitale, han sido, "como Quijote, habitados por lo real, porque aun lo que es astuta malquerencia vestida de supuestas precipitaciones mágicas, tiene detrás acciones de criaturas humanas, que pueden ser malignas y burlonas, pero siempre comprensibles, terrestres y sin inexplicables auxilios divinos".

Realidad y poesía, íntimamente relacionadas, también, en el universo cervantino y, más en concreto, en las aventuras de nuestro más querido ingenioso hidalgo: "Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote, podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto". Lógico, por tanto, el "entusiasmo", la "devoción total" que Vitale experimentó cuando intimó "con aquella pareja española tan tiernamente compatible, entre sí y con una lectora inocente y deseosa de amistades literarias a su alcance, ese Quijote y ese Sancho que hablaban de “otra” manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que, sola, me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio". Aún hoy, la poeta uruguaya se felicita por haberse interesado "más que en las aventuras, en el lenguaje en que me eran contadas".

Luego pasó Vitale a destacar como virtud en Cervantes el "no echar mano de milagros de los usuales en las novelas que no se privaban de gigantes y monstruos, cuando un argumento descontrolado las requería·. Realidad, una vez más, que no es otra cosa que el ingrediente básico de la literatura, pura poesía. En ello radica "su razón de ser, el más sutil de los méritos de la obra. Nos reclama la inacabable virtud del libro: exigirnos la fidelidad atemporal a lo que, lector tras lector y época tras época, se ha ido consagrando, como un venerable sostén de la herencia humana".

El caso es que, no sabe muy bien por qué, será cosa de la causalidad o la casualidad, que en muchas ocasiones son la misma cosa, Vitale atribuyó al Quijote, desde sus primeras lecturas a las reiteradas y posteriores, "la capacidad de precipitar hacia mí la buena voluntad del azar". Quizás, reconoció, simplemente "buscaba una ocasión de dicha dispersiva, de claridad sin reserva, cuando el disfrute viene sin proponérselo a veces, acompañado de una sensación de penuria de gracias en la vida diaria y necesidad de gusto satisfecho, que depararán siempre las aventuras por las que ando tan a gusto cuando me reintegro al maravilloso mundo cervantino".

Eso sí, para terminar, Vitale quiso hacer algún que otro "distingo" a lo "maravilloso" que tiene la obra de Cervantes, quien "se movía con castiza normalidad en lo real", según reiteró. Ese "distingo" vino en forma de disculpa al Quijote por una afirmación "que como suya, podría ser aceptada sin más: no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo". No es el caso de Vitale, y así quiso asegurarlo. "Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se consideraba por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada pretensión. Y en eso, estoy segura que acertó", remató. Y, antes de bajar del estrado, la poeta recurrió a la espontaneidad, esa que hace de ella un ser tan mágico como el que protagoniza la obra que ha venido a glosar: "Querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí, y a este lugar, y meterme a hablar de Cervantes". Incluso don Miguel, allá donde esté, habrá sonreído. Bendita humildad.