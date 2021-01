La poeta Amanta Gorman arrasa en ventas tras la investidura de Biden

Amanda Gorman, la poeta de tan solo 22 años que leyó su poema «The Hill We Climb» en la inauguración del mandato presidencial de Joe Biden el pasado miércoles, ha conseguido un nuevo contrato literario además de haber sido catapultada en la lista de éxitos de ventas. «Best seller» exprés, vamos.

«Gorman ya era una poeta joven muy conocida antes de la toma de posesión de Joe Biden. Protestataria, inconformista, musa mediática, sus poemas han ido y venido por las redes sociales como una voz llena de ese coraje realista que se espera de los nuevos tiempos», escribía en ABC Diego Doncel a su respecto. Y si antes ya era conocida, ahora su cotización lírica se ha disparado.

Tras bajar del atril, Penguin Children's anunció que lanzaría el poema de Gorman como un libro de tapa dura en la primavera, con planes para imprimir 150.000 copias en la primera tirada, algo sin precedentes incluso para una colección de poesía completa, informa «The Guardian», y esto es debido a... a la «abrumadora demanda».

Pero es que ocurrieron más cosas tras bajar del estrado, y es que la joven escritora se ha convertido en toda una superestrella de la literatura encaramándose al día siguiente ya a la cima de los libros más vendidos en Amazon con dos poemarios que todavía ni siquiera han sido publicados. «¡Estoy en el puesto número 1 y 2 en Amazon en un día!», decía eufórica Gorman a través de Twitter.

I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: "For words alone are certain good: Sing, then"