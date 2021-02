El poema que Amanda Gorman leyó en la toma de posesión de Biden, se publicará en abril en España Lumen editará 'La colina que ascendemos', con traducción de Nuria Barrios y prólgo de Oprah Winfrey

ABC Madrid Actualizado: 15/02/2021 18:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La poeta Amanta Gorman arrasa en ventas tras la investidura de Biden

La editorial Lumen publicará el próximo 8 de abril, una semana después de su lanzamiento en Estados Unidos por Viking Books, 'La colina que ascendemos', el poema que leyó Amanda Gorman el pasado 20 de enero en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. 'La colina que ascendemos' saldrá a la venta en una edición bilingüe traducida por la también poeta, traductora y escritora Nuria Barrios y con un prólogo de la periodista Oprah Winfrey.

Afroamericana criada por una madre soltera en un modesto barrio multicultural de Los Ángeles, Gorman se ha convertido en la voz de los olvidados y en la poeta más joven en participar en una toma de posesión. «Con sus palabras vigorosas y conmovedoras -ha dicho de ella Michelle Obama-, nos recuerda el poder que cada uno de nosotros tiene para defender nuestra democracia. ¡Sigue brillando, Amanda!».

Tras el impacto causado durante la lectura de su poema, Gorman ya se ha convertido en un icono mundial, ha sido portada de la revista Time, y fue invitada también a recitar un poema en la ceremonia de la final de la Super Bowl en honor a los héroes de la pandemia. En el mundo editorial ha habido decenas de subastas para adquirir los derechos de publicación de su obra.

Con 'La colina que ascendemos', Lumen comienza así la publicación de la obra de Gorman de manera simultánea con Estados Unidos, que seguirá en septiembre con un poemario inédito, y en noviembre con un libro ilustrado por Loren Long titulado 'La canción del cambio'.

Oprah Winfrey, que firma el prólogo del poema, ha dicho de ella que «posee un poderoso espejo: todos aquellos que se miran en él se ven mejores. [...] Y encarna un futuro que suena con latido, un faro para los jóvenes achicados por la precariedad y la pandemia que acorta sus pasos. ¡Ah, esa frescura, Amanda, capaz de combatir el persistente olor a vinagre!»

Amanda Gorman es la poeta más joven que ha inaugurado una investidura presidencial en la historia de Estados Unidos. Defensora comprometida del medio ambiente, la igualdad racial y la justicia de género, su poesía ha aparecido en The Today Show, PBS Kids, CBS This Morning, The New York Times, Vogue, Essence y O, The Oprah Magazine. Es la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional de los Estados Unidos y, tras graduarse con calificación cum laude en la Universidad de Harvard, vive en Los Ángeles, su ciudad natal.