Pedro Mairal: «Cuando uno se vuelve literario, se pone solemne. Eso seca la prosa»

Una de las noticias más relevantes de las últimas semanas en el mundo del arte tiene que ver con el pago de casi 70 millones de euros por una obra digital, un archivo jpg en el que el artista Beeple reunió a lo largo ... de más de trece años instantáneas aleatorias; miles de píxeles y bits sin soporte tangible que se expondrán en un museo digital. Tras leer 'Salvatierra', la novela que Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970) publicó en 2008 y que ahora recupera Libros del Asteroide, pareciera que la idea estuviera tomada de este libro.

El cuadro de 'Salvatierra' mide (o medía) cuatro kilómetros, y se expone de manera virtual en un museo holandés: el autor es Juan Salvatierra , un anónimo trabajador de Correos, mudo a causa de un accidente, que durante sesenta años fue plasmando en secreto su día a día en un cuadro infinito que dejó en herencia a sus hijos, dos hermanos cuarentones que al comprobar que faltan los rollos de un año se lanzan en su búsqueda mientras gestionan su conservación. Estas andanzas quedan resumidas en el arranque de la novela: solo sobreviven un trozo de tela y la versión digital del cuadro entero, lo que refuerza su categoría de mito.

«Sí, hay un concepto del arte que se va desmaterializando. lo puramente físico se va volviendo bits. Nosotros lo estamos desmaterializando. Ahora mismo estamos hablando a través de esta cajita de Zoom; cada vez nuestro cuerpo interviene menos, la presencia del otro es infecciosa, es una amenaza. Parece que todo se está trasladando a la nube, a la pantalla. En 'Salvatierra' el cuadro se salva porque se digitaliza; el cuadro material deja de existir», reflexiona Mairal. «Estamos con un pie en cada cosa: en lo digital y en lo material». Lo paradójico es que la obra de Salvatierra, como la de Beeple, precisa de un acomodo final en el museo. Sobre esta doble vida de las creaciones Mairal tiene mucho que decir.

Reconocido en España desde 'La uruguaya' (2017), el autor argentino explotó en su país en 1998, con la publicación de 'Una noche con Sabrina Love' , que le valió el premio Clarín y un éxito fulgurante. Su respuesta, en aquellos años de primacía de los blogs, fue refugiarse en distintos pseudónimos y la escritura en internet. Entre 'Sabrina Love' y 'El año del desierto', se segunda novela, hubieron de pasar siete años y un buen puñado de textos anónimos –ensayos, cuentos y poemas– que más tarde reunió en 'Maniobras de evasión' . Aún pasaron otros tres antes de que saliera 'Salvatierra'.

Si en su Argentina natal Mairal fue leído desde sus inicios, en España sus libros están experimentando una segunda vida: «'La uruguaya' fue la punta de lanza que entró en España. Me han llegado a reconocer por la calle en Madrid. El libro creció mucho por los clubes de lectura, y su lectura está arrastrando a libros anteriores. Estos fenómenos están fuera de mi control. Yo lo que hago es mostrarme y guardarme. Son mis maniobras de evasión, mi manera de escaparme: la autoexigencia demasiado grande me termina amordazando . Siempre estoy escribiendo lo que no debería estar escribiendo, es mi manera de agilizar la creatividad».

La última del escapista Mairal, que en el pasado incluso recurrió a la escritura de poemas eróticos, ha sido montar un grupo de música mientras lidia con la adaptación de 'La uruguaya' al cine, prevista para finales de año: «Necesito sentir que me estoy divirtiendo. Si me fosilizo hay algo que muere… La música, sobre todo mi parte de letrista, deja viva esa creatividad. Ya volveré a la novela, ya aparecerá el deseo de escribirla y de volcar cosas que me sucedan». Lo que no cambia es su manera de entender la literatura: como el resto de sus novelas, 'Salvatierra' no llega a las doscientas páginas, la acción se impone sobre la reflexión y en ella predomina un tono informal.

«No ser solemne es un estilo que desarrollé desde muy temprano. Tuve una educación muy clásica literariamente, incluso a nivel poético, y quise romper con ello. Lo hice con los pornosonetos. Esa tensión que se genera entre lo clásico y lo informal genera chispas . Lo informal es muy importante para generar empatía. Logré ese tono escribiendo en los blogs, me bajé de la columnata griega y logré escribir más suelto. Cuando uno se vuelve demasiado literario, se pone solemne y formal. Eso seca la prosa. El texto queda sin vida», señala Mairal. ¿No teme ser tomado por superficial o frívolo? «No le tengo miedo a eso. Confío en la profundidad del lector y no tanto en la profundidad del autor».