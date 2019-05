Muere Judith Kerr, autora de «Cuando Hitler robó el conejo rosa» Célebre escritora de novelas infantiles y superviviente del nazismo, ha fallecido a los 95 años

Judith Kerr, célebre autora de novelas infantiles, famosa por títulos como «Cuando Hitler robó el conejo rosa» o la serie «The Tiger Who Came To Tea», ha fallecido a los 95 años, tal y como ha informado Reuters.

Kerr, que nació en Alemania en 1923 en el seno de una familia judía, tuvo que emigrar tras el ascenso de los nazis al poder, ya que su padre, periodista y dramaturgo, se había posicionado en contra de los postulados de Hitler. Recalaron primero en Suiza, después en Francia y, finalmente, en el Reino Unido, donde Kerr hizo vida.

Esa peripecia huyendo del régimen nazi la narró en la que quizás sea su novela más célebre en España: «Cuando Hitler robó el conejo rosa». Ahí contó su vida durante sus años en Suiza y Francia, con todos los inconvenientes del exilio.

A lo largo de su trayectoria alumbró más de treinta libros. «Sus personajes y libros han encandilado a generaciones de niños y han proporcionado algunos de los primeros y más preciados recuerdos de lectura de la infancia», ha afirmado su editora en HarperCollins Children's Books, Ann-Janine Murtagh, en delcaraciones a «The Guardian».

Por su parte, el consejero delegado de HarperCollins, Charlie Remayne, ha dicho que la creadora era «una persona maravillosa e inspiradora, querida por todo el mundo». «Era una artista con un talento brillante y una narradora que nos ha dejado un extraordinario legado de obras», ha afirmado en declaraciones a Efe.